شش هزار اثر به جشنواره "سوگواره عکس با عاشورائیان" زنجان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین نظری ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه سوگواره عکس با عاشورائیان در زنجان، افزود: پس از بررسی های هیئت داوران، 64 اثر برای بخش نمایشگاهی این سوگواره انتخاب شد و از این میان نیز پنج اثر، شایسته دریافت جایزه ویژه شدند.

نظری خاطر نشان کرد: محمد غفوری، امیر علی جوادیان، زین العابدین نصیری و رسول اولیا زاده، داوری هشتمین دوره سوگواره عکس با عاشورائیان را بر عهده داشتند.

در پایان این مراسم از غلامرضا مسعودی، امین نظری، صالح اصغری، مجید حبیبی و علی سلامی به عنوان نفرات اول تا پنجم این سوگواره تقدیر شدند.

در بخش پوستر عاشورایی این سوگواره شیوا نجفی، فاطمه چیلانداری، زهرا اوسطی، میثم یعقوبی، الهام محمدی، زهرا حسنلو، نگار عباسی، ابوالفضل مظفری و علی نقی واسعی مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین شایان روحی، ابوذر بذری، علی گرامی فر، جمشید فرج وند، امیر مافی بردبار، منصوره معتمدی و فهیمه اکبری نیز به عنوان عکاسان شرکت کننده از سایر استان ها تقدیر شدند.

