میوه عید در استان زنجان از نیمه دوم اسفند ماه توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به احتمال سوء ‌استفاده برخی از شرایط بازار، گفت: ‌با توجه به شرایط موجود و سایر روش‌های فنی ورودی در سطح بازار، اگر کسی قصد نگهداری کالا برای سوء استفاده و یا استفاده غیر منطقی در ایام عید را داشته باشد به طور قطع خود آسیب می بیند.

صدری تأکید کرد:‌ هم اکنون موجودی‌ها کافی بوده و نگرانی از بابت تأمین بازار وجود ندارد و اگر کسی هم به ذخیره سازی کالا یا اقلام خاصی اقدام کند فقط هزینه های مازاد او افزایش می‌یابد.

وی گفت: موضوع ذخیره سازی میوه برای هدایت، ‌تنظیم و رهبری قیمت‌ها در ایام پایانی سال است و تلاش می شود تا قیمت ها در سطح متعادل و در زمان افزایش تقاضا و احتمال نوسانات قیمتی کنترل و تنظیم شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره به برنامه ریزی سازمان برای ثبات بازار شب عید با ذخیره سازی2100 تن پرتقال و 700 تن سیب اظهار داشت: با انتخاب سازمان تعاون روستایی استان به عنوان مباشر تأمین میوه شب عید در زنجان، از دهم بهمن ماه عملیات حمل و انتقال 700 تن پرتقال و 400 تن سیب به استان و ذخیره سازی آن در انبارهای شهرستان زنجان شروع شده است.

صدری افزود: به منظور جلوگیری از مشکل ترافیک حمل و ذخیره سازی در انبارهای شهرستانهای تابعه، انتقال مابقی میوه خریداری شده نیز به میزان سهم معین شده برای هر شهرستان به مرور انجام خواهد شد.

وی با یادآوری این نکته که رویکرد ذخیره سازی میوه شب عید بیشتر برای تنظیم و مدیریت قیمت‌ها است تا تأمین، افزود: تأمین کلی میوه از جمله وظایف اتحادیه مربوطه است و با توجه به موجود بودن اقلام به طور طبیعی، نگرانی از بابت تنظیم سطح بازار نیست اما به هر حال وزارت بازرگانی به منظور پیشگیری و جلوگیری از سوء استفاده برخی فرصت طلبان در ایام پایانی سال چنین تمهیداتی را اتخاذ نموده است.