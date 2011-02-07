شرکت دخانیات به البرز منتقل می شود

سید محمد شفیع پور در حاشیه نشست کارگروه انتقال کارکنان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تمام نیروهای که بر اساس مصوبه دولت مبنی بر خروج از تهران به استان البرز منتقل شده اند تا پایان سال جاری حقوق خود را از تهران دریافت می کنند.

وی افزود: تاکنون 290 نفر به البرز منتقل شده اند و همچنان شمار زیادی از متقاضیان خواهان انتقال به البرز هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: علاوه بر البرز استانهای سمنان، قزوین و قم نیز برای انتقال کارکنان از پایتخت در اولویت هستند.

این مسئول یادآور شد: علاوه بر انتقال کارکنان از پایتخت به سایر استانها برنامه هایی نیز برای انتقال چندین سازمان از تهران به البرز طراحی شده است.

دو هزار نفر از کارکنان شرکت دخانیات به البرز منتقل می شوند

شفیع پور انتقال شرکت دخانیات را به صورت کامل به شهر هشتگرد در استان البرز خبر داد و گفت: این شرکت با تمامی پرسنل خود با البرز منتقل می شود و با این اقدام دو هزار نفر از کارکنان این شرکت نیز با انتقال صورت گرفته از تهران خارج می شوند.

وی یادآور شد: با انتقال فوق، بانکها، مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط نیز باید تدابیر مناسب را بیندیشند.

رئیس دبیرخانه کارگروه انتقال از تهران بیان کرد: سازمان سنجش نیز به زودی به صورت کامل به استان البرز منتقل می شود، این سازمان زمینی را محمدشهر کرج در اختیار داشته که به طور کامل به این منطقه انتقال خواهد یافت.

سازمان سنجش پس از برگزاری کنکورهای سراسری به البرز منتقل می شود

وی همچنین انتقال فوق را در سال تحصیلی آینده و پس از برگزاری کنکورهای سراسری اعلام کرد و گفت: در انتقال این مجموعه ادارات پاسخگویی سازمان سنجش نیز به کرج منتقل می شوند و در تهران هیچ زیرمجموعه ای از این سازمان باقی نخواهند ماند.

وی همچنین از انتقال مجموعه ای از بخش کشاورزی نیز خبر داد و این موضوع را با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در البرز و وجود مراکز تحقیقاتی مرتبط با این بخش در البرز برشمرد.