راهپیمایی در ژاپن علیه حسنی مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ژاپن تایمز، یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی گفت: شهروندان مصری ساکن ژاپن امروز خود را از سراسر این کشور به اینجا رساندند تا از طریق این مراسم با هموطنان خود در قاهره و دیگر شهرهای مصر ابراز همدردی کرده و خواستار استعفای هر چه سریعتر حسنی مبارک شوند.

عبدالله دانشجوی سی و یک ساله مصری در ژاپن گفت: آزادی در مصر روز به روز بیشتر سرکوب می شود. تنها کاری که حسنی مبارک تا به امروز انجام داده ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور و خفه کردن دموکراسی بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد معترضانی که در توکیو جمع شده اند بتوانند صدای حمایت و همدردی خود را به گوش هموطنان مصری در میدان التحریر برسانند.

محمد 60 ساله دیگر معترض حاضر در این راهپیمایی گفت: 30 سال فشار و سختی دیگر کافی است. حسنی مبارک هیچ درکی از اوضاع مردم مصر ندارد.

در این راهپیمایی که اقشار مختلف از سنین گوناگون در آن شرکت داشتند مردم با شعارهایی به زبان های انگلیسی، عربی و ژاپنی خواستار برکناری حسنی مبارک شدند.