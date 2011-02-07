تاکسی ها و تانکها در خیابانهای قاهره/ ابهام در آینده قیام با مذاکرات بی نتیجه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه بی بی سی درباره قیام مصر گزارش داد: امروز نیز قاهره شاهد ناآرامی های نسبتاً زیادی بود و هنوز بلاتکلیفی در شهر ادامه دارد. روز گذشته گفتگوهایی بین گروه‌های مخالف حکومت مصر با عمر سلیمان معاون حسنی مبارک صورت گرفت. در حالی که بر اساس اعلام دولت در گفتگوها دو طرف بر سر ایجاد ساختاری به منظور اصلاح قانون اساسی به توافق رسیده‌اند.

گروه اخوان‌ المسلمین طرح‌های اصلاحی دولت را "ناکافی"‌ دانسته و محمد البرادعی، یکی دیگر از چهره‌های مخالف حکومت مصر نیز روند گفتگوها را "غیر شفاف" خوانده و خواستار مشارکت مردم در این گفتگوها به منظور "اعتماد سازی" شده است. البرادعی همچنین گفته است از وی برای شرکت در گفتگو با دولت دعوت نشده و یکی از نمایندگان وی در این گفتگوها شرکت کرده بود.

در همین حال تجمع و تظاهرات مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره وارد چهاردهمین روز خود شده است. تظاهرات کنندگان ضمن تکرار خواست اصلی خود برای کناره‌ گیری رئیس جمهوری مصر از قدرت، می‌گویند اقدامات خود برای رسیدن به این خواست را تشدید خواهند کرد.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز می‌گوید مصر به گذشته و آنچه که بود باز نخواهد گشت. وی که با شبکه فاکس نیوز گفتگو می کرد اطمینان دارد دولت آینده مصر متحد آمریکا باقی خواهد ماند.

این اظهارت در حالی است که تظاهرات کنندگان همچنان خیابان های قاهره را غرق کره اند و نیروهای پلیس بر آن هستند که اوضاع را همچنان در کنترل خود نگه دارد. گرچه بانک ها و برخی مراکز تجاری باز شده اما بورس همچنان تعطیل است و این نکته هنوز نشان از بحرانی بودن اوضاع دارد.