هیچ واحد خدماتی در زنجان تا پایان سال حق افزایش قیمت ندارد

سید جلال نبوی، با بیان اینکه تمام واحدهای صنفی ملزم به نصب برچسب قیمت بر کالاهای خود هستند، ابراز داشت: معتقدیم باید همه واحدهای صنفی برچسب قیمت را در مورد کالاهای خود داشته باشند تا در این زمینه مشکلی به وجود نیاید.

وی افزود: همه واحدهای صنفی را ملزم به انجام این کار کرده ایم و بیشترین فشار سازمان نیز در مورد نصب برچسب قیمت بر روی کالاهاست. زیرا این امر حق انتخاب را به مشتری می دهد تا با مقایسه قیمت و کیفیت کالای مورد نظر، بتواند آن کالایی را که پس از بررسی به نتیجه کافی رسیده است، خریداری کند.

نبوی با بیان اینکه نصب برچسب قیمت بر روی کالاها به صورت مرتب و روزانه از سوی سازمان و نهادهای مرتبط در این زمینه رصد می شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه شهر به مناطق مختلفی در این زمینه تقسیم بندی شده است، این مناطق در اختیار گروه ها و تیم های مختلفی قرار گرفته تا بتوانند کلیه اصناف و کسبه و واحدهای صنفی را به صورت روزانه در این زمینه رصد کنند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان، نصب برچسب قیمت را از سوی واحدهای صنفی لازم دانست و بیان کرد: آنهایی که نرخ مصوب دارند، باید این نرخ ها را در کنار کالاها و واحدهای صنفی خود در معرض دید مشتری قرار دهند.

نبوی برخی صنوف نیز که قیمت آنها به تناسب وضعیت بازار تعیین شده و در اختیار آنها قرار داده می شود نیز موظف به انجام این کار هستند و در صورت مشاهده عدم انجام این کار، برخوردهای قانونی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان، یادآور شد: در صورت وجود شکایت در این زمینه، بازرسان سازمان به واحد صنفی مورد نظر مراجعه کرده و با بررسی فاکتور کالای خریداری شده و تعیین درصد سود منطقی که در این زمینه معین شده، رسیدگی لازم بعمل آمده و در صورت اثبات تخلف، برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت. به همین دلیل تمامی واحدها ملزم به نصب برچسب قیمت بر کالاها هستند و در صورت مشاهده، به صورت قانونی برخورد خواهد شد.