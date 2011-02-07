26 پروژه عمرانی در شهرستان دنا افتتاح و کلنگ زنی شد

فرماندار دنا در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: برای این تعداد پروژه 438 میلیارد و 671میلیون ریال هزینه شده و یا اختصاص یافته است.

مراد علی پیوند افزود: از مجموع پروژه های این شهرستان 24پروژه افتتاح و دو پروژه جاده یاسوج - سی سخت و جاده "باوری" - "کبکیان" نیز کلنگ زنی شدند.

وی مجتمع اقامتی شهرداری سی سخت، استخر "خوتگاه"، دو مدرسه روستاهای"چم عربی" و "دلی خمسیر"، آبیاری تحت فشار روستای "حسین آباد"، ساختمان فرمانداری دنا، کارخانه شن و ماسه بخش"پاتاوه"، طرح هادی روستای"رو دشتی"، احداث ساختمان مددجویی "پاتاوه"، بهسازی و آسفالت گلزار شهدای سی سخت، ساختمان ثبت احوال بخش "چیتاب"، مجتمع آبرسانی روستای "گندی خوری"، توسعه و بهسازی شبکه آب روستای "بنستان" و آبرسانی روستای "سادات محمودی" را برخی از پروژه های افتتاحی نام برد.