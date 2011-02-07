  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

25 نفر در حوادث تصادفات رانندگی در ایلام کشته و زخمی شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: حوادث تصادفات رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان ایلام طی هفته گذشته 25 نفر کشته و زخمی برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمانده نیروی انتظامی استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این ادره در جمع خبرنگاران گفت:: در 17 فقره تصادف رخ داده رانندگی در محورهای مواصلاتی و معابر شهری استان ایلام در طول هفته گذشته 2 نفر کشته و 23 نفر زخمی شدند.

حمید عباس زاده با اشاره به فصل سرما و کاهش محسوس دما در چند روز اخیر همچنین لغزندگی جاده ها خصوصا در گردنه های برف گیر استان به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: با رعایت سرعت مطمئنه ، خودداری از سبقت غیرمجاز و رعایت حق تقدم از وقوع هرگونه حادثه دلخراش جلوگیری کنند.

وی با توجه به وضعیت نامساعد جوی و احتمال ریزش نزولات آسمانی ، رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی به خصوص گردنه های برف گیر و نقاط کوهستانی استان را دارند ، پیش از آغاز حرکت وسایل گرم کننده و تجهیزات ایمنی وسیله نقلیه خود خصوصا زنجیر چرخ را بازدید و کنترل کنند.

دستگیری عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر در ایلام با 8 کیلو حشیش

فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: با کشف 8 کیلو حشیش در داخل یکدستگاه کامیون ،سه نفر از عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر در ایلام دستگیر شدند.

وی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان موفق شدند در یک عملیات پلیسی ضمن دستگیری سه نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، مقدار 8 کیلو گرم حشیش را نیز کشف و ضبط کنند.


فرمانده انتظامی استان ایلام افزود: شب گذشته ماموران که به یکدستگاه کامیون مظنون می شوند جهت بررسی بیشتر اقدام به متوقف کردن خودرو می کنند که در بازرسی های بعمل آمده این مقدارحشیش کشف و ضبط می شود.

وی گفت: در این عملیات راننده خودرو و یکنفر دیگر که از افراد سابقه دار و از توزیع کنندگان مواد مخدر در استان بودند دستگیر شدند.

سرهنگ عباس زاده تصریح کرد : پس از دستگیری این دو نفر ، طی عملیاتی دیگر و با شگرد های خاص پلیسی عامل اصلی این باند شناسایی و دستگیر شد.

طی دو هفته گذشته این چهارمین باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان است که توسط یگانهای انتظامی استان ایلام متلاشی و اعضاء آن دستگیر می شوند.

کد مطلب 1248111

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها