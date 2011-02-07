فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب مازندران در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه کتاب در روزهای نخست برگزاری با استقابل خوبی مواجه بوده است.

وی با شاره به تنوع موضوع کتاب ها در نمایشگاه تصریح کرد: نمایشگاه تا حدودی پاسخگوی نیازمندی های جامعه در حوزه کتاب بوده و گسترش فرهنگ کتابخوانی هم باعث ایجاد نگرش مثبت در جوانان می شود.

جانبازی با تاکید بر برگزاری مستمر نمایشگاه کتاب یادآور شد: با برگزاری نمایشگاه های متعدد کتاب، استقبال جوانان هم به سمت فرهنگ کتاب و کتابخوانی بیشتر می شود.

وی افزود: با برگزاری نمایشگاه کتاب می توانیم روند کتابخوانی را در جامعه بهینه کنیم.

مدیرکل دفتر اجتماعی و امور خانواده استانداری مازندران با بیان اینکه افزایش میزان مطالعه می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی موثر باشد خاطرنشان کرد: افزایش سطح مطالعه باعث روشنگری و تقویت در جامعه می شود که ما هم از این جریان حمایت می کنیم.

وی در خصوص نقش سازمان های مردم نهاد در برگزاری نمایشگاه اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد از بطن جامعه هستند که می توانند در سوق دادن آحاد جامعه به سمت فرهنگ کتابخوانی گام بردارند.

مسئول سازمان های مردم نهاد استانداری مازندران گفت: کتاب جهل و ظلمت را از جامعه برکنده و خوبی را جایگزین می کند.