هفت پروژه توزیع برق در بندرعباس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان عصر دوشنبه در مراسم افتتاح پست برق کوی ملت در بندرعباس گفت: بسیاری از پروژه های اجرا شده با هدف تامین برق مطمئن برای مشترکین و کاهش تلفات انرژی اجرا شده است.

محمدصادق وجدانی با اشاره به پروژه های بهره برداری شده در کوی ملت بندرعباس افزود: در این پروژه خاص از اواخر سال گذشته تاکنون حدود 35 میلیارد ریال برای اصلاح شبکه هزینه شده که کاهش تلفات انرژی از 20 درصد به 12 درصد از ثمرات آن است.

وی ادامه داد: هزینه انجام شده ظرفت مدت سه سال برگشت خواهد شد و می توان اینگونه پروژه ها، دارای توجیه اقتصادی مناسب برای مشارکت بخش خصوصی دانست.

وجدانی اظهارداشت: در مجموع با بهره برداری از پروژه های دهه فجر امسال 10 هزار و 911 مشترک جدید در شهرستان بندرعباس پذیرش شده که معادل 40 درصد کل مشترکین است.

وی اظهارامیدواری کرد: با تداوم پروژه های شرکت توزیع برق تلفات انرژی در شبکه تا پایان برنامه پنجم از 20 درصد فعلی به 10 درصد کاهش یابد.