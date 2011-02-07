حیدری: آمارهای بد خط دفاع ناراحت کننده بود/ اتفاق پرسپولیس نادر است

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری در حاشیه نشست بعدازظهر امروز باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق در مورد بدهی مالیاتی معوقه اش در باشگاه ذوب آهن گفت: این اتفاق به مدیریت جدید مربوط نیست و آنها هم از آن اطلاعی نداشتند. فکر می کنم حدود 200، 300 ورزشکار سالهای گذشته ذوب آهن با این مشکل مواجه اند ما مالیاتمان را پرداخت کرده بودیم اما امروز متوجه شدیم 50 درصد آن به اضافه جرایم سنگین مالیاتی را باید پرداخت کنیم.

وی در این خصوص اضافه کرد: البته در مورد این اتفاق با اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن صحبت کردم و ایشان قول دادند این مشکل حل شود. حرف وی برای من بسیار مهم است.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه پیش از این باقری، شیث رضایی و حقیقی به عنوان کاپیتان های پرسپولیس در این نشست حضور یافته اما به مرور زمان برای آنها اتفاقاتی افتاد که کاپیتانی این تیم را از دست دادند اظهار داشت: از دیروز و خصوصا پیش از این جلسه افراد بسیاری این جمله را به من گفته اند هر کسی اینجا آمده رفته است من اعتقادی به این موضوع ندارم .

وی افزود: من اول به خدا توکل می کنم و بعد تلاش خودم. ضمن اینکه به سایر دوستان کاری ندارم اما باقری به همراه دایی و چند بازیکن دیگر جزو افتخارات و اسطوره های فوتبال ایران بوده و من هم پیش از حضور در این جلسه از وی رخصت گرفته ام. خداحافظی وی از پرسپولیس تصمیمی بود که باشگاه و آقای باقری گرفته است.

حیدری همچنین در مورد آمار ضعیف خط دفاع پرسپولیس تاکید کرد: خودم هم از این آمارها ناراحتم اما بارها شده که علی دایی پیش از آغاز مسابقه مسئولیتی را به ما واگذار کرده و ما در جریان مسابقه در این خصوص کوتاهی کردیم و باعث باز شدن دروازه تیم شدیم اما باید بگویم در یک تیم 11 نفر دفاع و 11 نفر حمله می کنند.

وی در این خصوص تصریح کرد: البته باید بگویم این اتفاق نادر است و من در عمر فوتبالی ام یاد ندارم که در طول هفته ها 4 دفاع میانی یک تیم مصدوم شوند که این عامل در گل های خورده پرسپولیس تاثیرگذار بوده است. مصدومیت من، شیری، نورمحمدی و سکوبرت حتی باعث شده بود دایی تصمیم بگیرد از مازیار زارع در خط دفاع استفاده کند قطعا اگر تیم مقابل هم از این مشکل اطلاع داشته باشد و روی ما فشار آورد بیشتر خطر دروازه ما را تهدید می کند.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس افزود: ما در بازی با سپاهان و 5 هفته ای که شکست خوردیم گل های مناسبی دریافت نکردیم اما این مسئله بیشتر به مصدومیت مدافعان ما بر می گشت.

حیدری همچنین تاکید کرد: در زمان اردوها خصوصا از زمانی که میاچ به تیم اضافه شده است ما در هنگام دفاع 11 نفره دفاع می کنیم و خیلی سخت موقعیت گل زنی به حریف می دهیم. ما در دو بازی گذشته در حالی دو پیروزی به دست آوردیم که گلی نخوردیم. البته ما کاری نکرده ایم و امیدوارم این روند ادامه داشته تا انتظارات هواداران را برآورده کند.