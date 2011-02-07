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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

کفاشیان نقل قولش را تکذیب کرد:

هرگز نگفته‌ام احمدی‌نژاد اصلا موافق من نیست/ اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند

هرگز نگفته‌ام احمدی‌نژاد اصلا موافق من نیست/ اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند

رئیس فدراسیون فوتبال با تکذیب تیتر یکی از مصاحبه هایش گفت: هرگز نگفته ام احمدی نژاد اصلا موافق من نیست، اما من به او رای دادم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان درباره تیتری که از قول او روی جلد مجله فوتبال آمده به سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفت: « پس از حذف تیم ملی از رقابت های جام ملتهای آسیا و به محض بازگشت به تهران خبرنگاران این نشریه به دفتر من آمدند و گفتگویی 2 ساعته انجام شد. با توجه به اینکه فکر می کنم که صدای من را هم ضبط کرده باشند، من هرگز نگفته ام که «دکتر احمدی نژاد اصلا موافق من نیست، اما من به او رای دادم.»

وی ادامه داد:« من در آن مصاحبه گفتم که رئیس جمهور به این نتیجه رسیده بود که علی آبادی رئیس فدراسیون شود. این بحث که رئیس جمهور به این نتیجه رسیده بود که علی آبادی رئیس فدراسیون شود مربوط به قبل از انتخابات فدراسیون بود. در همین مصاحبه هم گفتم که قبل از انتخابات یک بار هم ایشان را ندیده بودم اما باز هم می گویم که هرگز در این مصاحبه نگفتم: «احمدی نژاد اصلا موافق من نیست، اما من به او رای دادم.» البته در متن گفتگو هم چنین جمله ای به این صورت نیامده بود.»

وی ادامه داد:«امیدوارم اخلاق حرفه ای ژورنالیستی در رسانه های ما رعایت شود.  ولی متاسفانه این اتفاق درباره مجله فوتبال نیفتاده و این نقل قول از سوی من که روی جلد این مجله قرار گرفته را به شدت تکذیب می کنم. ضمن اینکه امروز صبح هم یکی از روزنامه های ورزشی که سابقه زیادی در نوشتن مطالب کذب و تیترهای خیالی و دروغ دارد مطلبی نوشته که در آن اعلام شده تیرماه 90 من از فدراسیون می روم و حتی گمانه زنی های هم برای جانشینان احتمالی مطرح کرده است. باید بگویم که اعتبار هیات رئیسه فدراسیون از طریق مجمع عمومی تعیین می شود و به این صورت که در این مطلب نوشته شده نیست و تنها گمانه زنی کذب انجام گرفته است.»
کد مطلب 1248121

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