به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان درباره تیتری که از قول او روی جلد مجله فوتبال آمده به سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفت: « پس از حذف تیم ملی از رقابت های جام ملتهای آسیا و به محض بازگشت به تهران خبرنگاران این نشریه به دفتر من آمدند و گفتگویی 2 ساعته انجام شد. با توجه به اینکه فکر می کنم که صدای من را هم ضبط کرده باشند، من هرگز نگفته ام که «دکتر احمدی نژاد اصلا موافق من نیست، اما من به او رای دادم.»

وی ادامه داد:« من در آن مصاحبه گفتم که رئیس جمهور به این نتیجه رسیده بود که علی آبادی رئیس فدراسیون شود. این بحث که رئیس جمهور به این نتیجه رسیده بود که علی آبادی رئیس فدراسیون شود مربوط به قبل از انتخابات فدراسیون بود. در همین مصاحبه هم گفتم که قبل از انتخابات یک بار هم ایشان را ندیده بودم اما باز هم می گویم که هرگز در این مصاحبه نگفتم: «احمدی نژاد اصلا موافق من نیست، اما من به او رای دادم.» البته در متن گفتگو هم چنین جمله ای به این صورت نیامده بود.»