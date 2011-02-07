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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

سخنگوی حزب کارگر نیوزیلند:

سکوت دولت نیوزیلند در قبال بحران مصر آزار دهنده است

سکوت دولت نیوزیلند در قبال بحران مصر آزار دهنده است

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نماینده مجلس و سخنگوی حزب کارگر نیوزیلند امروز دوشنبه با اعتراض به سکوت مقامات نیوزیلند در قبال بحران مصر خواستار حمایت دولت از برقراری دموکراسی در مصر و فشار بر حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی نیوزلند ، ماریان استریت گفت: اوضاع روز به روز در قاهره با ضرب و شتم و قتل مردم عادی و حتی خبرنگاران بدتر می شود. باید دولت مصر هرچه سریعتر شرایط انتقال قدرت با انجام انتخابات زودهنگام را فراهم کند.

وی گفت: دولت نیوزیلند حتی در برابر ضرب و شتم شدید خبرنگار نیوزیلندی هم سکوت کرده و دست به هیچ اقدامی نزده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: فشار بین المللی برای برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هر روز در حال افزایش است و حداقل اقدامی که باید انجام شود گرفتن حق دستور او به نیروهای پلیس و ارتش برای حمله به شهروندان بیگناه مصر است.
 
وی در پایان اعلام کرد: نیوزیلند همیشه و همه جا حامی و پشتیبان دموکراسی بوده اما امروز سکوت دولت نیوزیلند در قبال ظلم و جنایت دولت مصر بر علیه شهروندانش بسیار تعجب انگیز است.    
  
 آکلند بزرگترین شهر نیوزیلند روز شنبه شاهد راهپیمایی صدها معترض مصری و غیر مصری بود. در این راهپیمایی آرام که هیچ درگیری یا دستگیری در پی نداشت مردم خواستار واگذاری قدرت توسط حسنی مبارک و برگزاری انتخاباتی آزاد در مصر شدند.
 
کد مطلب 1248124

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