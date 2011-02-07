سکوت دولت نیوزیلند در قبال بحران مصر آزار دهنده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی نیوزلند ، ماریان استریت گفت: اوضاع روز به روز در قاهره با ضرب و شتم و قتل مردم عادی و حتی خبرنگاران بدتر می شود. باید دولت مصر هرچه سریعتر شرایط انتقال قدرت با انجام انتخابات زودهنگام را فراهم کند.

وی گفت: دولت نیوزیلند حتی در برابر ضرب و شتم شدید خبرنگار نیوزیلندی هم سکوت کرده و دست به هیچ اقدامی نزده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: فشار بین المللی برای برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هر روز در حال افزایش است و حداقل اقدامی که باید انجام شود گرفتن حق دستور او به نیروهای پلیس و ارتش برای حمله به شهروندان بیگناه مصر است.

وی در پایان اعلام کرد: نیوزیلند همیشه و همه جا حامی و پشتیبان دموکراسی بوده اما امروز سکوت دولت نیوزیلند در قبال ظلم و جنایت دولت مصر بر علیه شهروندانش بسیار تعجب انگیز است.

آکلند بزرگترین شهر نیوزیلند روز شنبه شاهد راهپیمایی صدها معترض مصری و غیر مصری بود. در این راهپیمایی آرام که هیچ درگیری یا دستگیری در پی نداشت مردم خواستار واگذاری قدرت توسط حسنی مبارک و برگزاری انتخاباتی آزاد در مصر شدند.

