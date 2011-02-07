دایی: فوتبال ایران نه تنها درجازده بلکه افت کرده است/ بازیکن شاخصی ندیدم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در ادامه صحبت هایش در نشست خبری بعدازظهر امروز باشگاه پرسپولیس در مورد برنامه این تیم در لیگ قهرمانان آسیا گفت: یکی از اهداف تیم پرسپولیس در این فصل نه تنها صعود از مرحله گروهی بلکه رسیدن به مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیاست. ما هدفمان این است که با نتایج قابل قبول نماینده شایسته ای برای فوتبال مملکت مان باشیم.

وی در مورد اینکه چرا تعداد لژیونرهای ایران کاهش یافته است، تاکید کرد: این به نتایجی که تیم ملی گرفته است باز می گردد. افت فوتبال ما در همه رده ها و ناکامی تیم های مختلف ملی را می توان به عنوان دلیل بزرگی برای حضور نیافتن بازیکنان ایران در لیگ های اروپایی دانست.

سرمربی تیم پرسپولیس اضافه کرد: هر زمان تیم ملی نتایج خوبی کسب کرده است لژیونرهای زیادی در فوتبال اروپا داشته ایم به طور مثال پس از درخشش تیم ملی در جام ملتهای 1996 بازیکنانی نظیر باقری، خداداد، بنده و ... به لیگ های اروپایی رفتیم و این نشان می دهد از تمام کشورهای جهان برای تماشای این دیدارها به محل برگزاری مسابقات می آیند.

وی با بیان اینکه در تیم ملی ایران در جام ملتها بازیکن شاخصی ندید که بتواند در زمان های حساس نتایج را عوض کند، افزود: شما ببینید در حال حاضر اکثر تیم های مطرح دنیا به دنبال جذب بازیکن ژاپنی هستند به طور مثال من شب گذشته بازی اینتر را دیدم که در دقایق آخر دفاع چپ تیم ژاپن را به میدان فرستاد.

دایی با تاکید بر اینکه فوتبال ایران در این سالها نه تنها درجا زده بلکه افت کرده است اظهار داشت: ما از تیم های برتر آسیا از جمله کره، ژاپن و استرالیا بسیار عقب هستیم و این مسائل باعث شده امروز علی کریمی که بازیکنی باسابقه در فوتبال ایران بوده و تجربه حضور در بوندسلیگا را دارد بار دیگر به این مسابقات برود البته آرزوی قلبی من این است که کریمی بتواند در تیم شالکه موفق باشد و ما هم همانند یک طرفدار و یک ایرانی از تماشای بازیهای یک فوتبالیست هموطن در چنین مسابقه مهمی خوشحال شویم.

خبرنگاری پرسید آقای دایی نظر شما در مورد انتخاب مربیان بزرگ برای تیم ملی چیست، وی گفت: این مسائل به من مربوط نمی شود و اجازه بدهید در خصوص آنها اظهارنظر نکنم.

وی در مورد اینکه آیا باشگاه پرسپولیس برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا بازیکن کمکی به خدمت می گیرد، تصریح کرد: شرایط باشگاه ها طوری نیست که بخواهند بهترین بازیکنشان را به ما بدهند به همین دلیل با موجودی که در اختیار داریم در لیگ قهرمانان آسیا به میدان می رویم من به این تیم امیدوارم و مطمئنم می توانیم نتایج خوبی را با تکیه بر این بازیکنان در لیگ قهرمانان آسیا کسب کنیم.

خبرنگار دیگری پرسید تیم ایران برابر کره از بازیکنی استفاده کرد که بیشتر آنها را شما به تیم ملی آوردید دایی در این خصوص تصریح کرد: همانطور که خودتان گفتید با این تیم من کار کرده بودم و خیلی از آنها را برای اولین بار خودم به تیم ملی دعوت کردم و از آنها در ترکیب تیم ملی دعوت کردم شاید من هم بودم می باختیم اما نه این گونه ، این یکی از شکست های تلخ تیم ملی بود زیرا در آن بازی ما هیچ بار فنی نداشتیم.

وی افزود: متاسفانه من نتوانستم کارم را در تیم ملی ادامه دهم و نمی خواهم در مورد گذشته صحبت کنم.

دایی در مورد برگزاری شهرآورد تهران در ششم فروردین ماه سال 1390 تصریح کرد: قطعا ما هم دوست نداریم بازیمان در عید برگزار شود زیرا من و بازیکنان خانواده داریم و تنها همین یک عید را داریم همه دوست دارند در این تعطیلات و سر سفره در کنار خانواده باشند. اما وقتی 29 اسفند و ششم فروردین بازی داریم تقریبا تعطیلات را از دست می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: فکر می کنم به جای این بازیهایی که برای تیم ملی نه بار فنی داشت و نه تیم ملی کادر فنی دارد، مسابقات لیگ را ادامه می دادیم آن موقع مجبور نبودیم روز ششم فروردین بازی بگذاریم و ما می توانستیم از عیدمان استفاده کنیم.

دایی همچنین گفت: این برنامه را سازمان لیگ داده و ما تابع آن هستیم ما از این بابت مشکلی نداریم و دینی را که به هواداران داریم با ارائه بازی قابل قبول ادا خواهیم کرد.