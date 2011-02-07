25 پروژه عمرانی در سرایان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر بهره برداری از 25پروژه عمرانی دربخش آیسک بااعتباری بالغ بر 11میلیاردریال آغاز شد.

در مراسم افتتاحیه این طرحها که باحضور مسئولین شهرستان و مردم برگزار شد طرحهایی ازقبیل افتتاح خانه عالم روستای چرمه، کلنگ زنی نمازخانه آموزشگاه شهید دستغیب، بهره برداری وافتتاح پل روستایی، افتتاح سد خاکی منابع طبیعی، افتتاح مجتمع گلخانه ای و افتتاح چندین پروژه مخابراتی، بهره برداری جاده مصعبی - خورزاد مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرماندار سرایان پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها در جمع مردم آیسک اظهارداشت: توجه به مسائل فرهنگی و ایجاد زیرساخت ها از اهم برنامه های موردنظر در اجرای این پروژه ها است.

محمد علی مهدی نژاد دعوت از سرمایه گذاران جهت ایجاد طرحهای اشتغالزایی با توجه به شرایط موجود در نواحی صنعتی، پیگیری بحران آب در شهرستان و توجه جدی به مسائل آموزشی و توسعه آموزش عالی را از برنامه ها و اهداف پیش رو و درحال انجام در شهرستان اعلام کرد.

وی بیان داشت: رهاورد مهم انقلاب اسلامی خودباوری و اعتماد به نفس نسل جوان بوده که امروز موجب سربلندی نظام در عرصه ‌های مختلف شده است.

فرماندار سرایان ادامه داد: به برکت نظام اسلامی در ایران، جمهوری اسلامی ام‌القرای جهان اسلام شده است.