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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

واکنش سازمان محیط زیست/

ابتلای ببر ماده سیبری به مشمشه رسما اعلام نشده است

ابتلای ببر ماده سیبری به مشمشه رسما اعلام نشده است

سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به انتشار خبر ابتلای ببر ماده سیبری واکنش نشان داد و اعلام کرد که هنوز جواب تست مشمشه این ببر به طور رسمی اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان محیط زیست اعلام کرد: نمونه‌های خون ببر ماده و نر توسط سازمان دامپزشکی کشور به آزمایشگاه مرجع در آلمان ارسال و ضمن تایید وجود بیماری مشمشه در ببر نر درخواست نمونه ‌برداری مجدد از ببر ماده را کرده اند.

در این اطلاعیه آمده است: در تاریخ 10 بهمن ‌ماه از ببر ماده نمونه گیری مجدد انجام شده و هم‌اکنون در اختیار سازمان دامپزشکی برای ارسال به آزمایشگاه مرجع قرار دارد. تاکنون هیچ نتیجه‌ای از آزمایشات اولیه توسط سازمان دامپزشکی بر روی نمونه ببر ماده رسما اعلام نشده است.

به گفته سازمان محیط زیست، به دلیل مشکوک بودن ببر ماده به بیماری مشمشمه از زمان تلف شدن ببر نر اقدام به تجویز آنتی بیوتیک برای درمان بیماری احتمالی مشمشه در ببر ماده آغاز شده است و هرگونه اقدام بعدی در خصوص ببر ماده نیازمند اعلام نتیجه آزمایشات از طرف سازمان دامپزشکی است.
کد مطلب 1248127

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