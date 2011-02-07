دستاوردهای تاریخ ساز انقلاب اسلامی ایران تحلیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد طالبی ظهر دوشنبه در همایش نقش زن، خانواده متعالی و انقلاب اسلامی افزود: دهه فجر، فرصت بسیار ارزشمندی بوده تا ابعاد و زوایای انقلاب اسلامی مورد بازخوانی واقع و در این رهگذر دستاوردهای تاریخ ساز آن در حوزه ملی، منطقه‌ای و جهانی به صورت منطقی و واقع بینانه مورد ارزیابی و تحلیل ‌قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به خیزشهای مردم مسلمان مصر و کشورهای خاورمیانه بر علیه سیاستهای استبدادی حزب حاکم، بیان داشت: با توجه به تحولات اخیر در برخی کشورهای مسلمان می توان با قاطعیت گفت که پیام های آزادیخواهانه و استکبار ستیزانه انقلاب اسلامی ایران به کشورهای جهان صادر شده و دولتهای استکباری قادر به ایستادگی در برابر ملت های آزادیخواه نخواهند بود.

وی با بیان اینکه زنان همواره با ایثار و گذشت نقش موثری در خنثی سازی توطئه دشمنان داشته و به عنوان پشتوانه موثر و آرام بخش برای جامعه هستند، اظهار داشت: زنان در انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش محوری داشته و نقش زنان در پیشبرد اهداف نظام و دولت در عرصه‌های علمی، اجتماعی و تربیتی، نقشی موثر و غیر قابل انکار به شمار می‌ رود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی رسالت و مسئولیت امروز زنان در جامعه، ترویج و انتقال ارزش های انقلاب به نسل های جدید است، خاطر نشان کرد: انقلاب ما تحولات فکری فراوانی در زنان ایجاد و اعتماد به نفس و خود‌باوری را به آنان بازگرداند و جامعه امروز ایران مفتخر بوده و زنان در تمام عرصه ها اعم از تحصیل علم، امور اجرایی و مسندهای تصمیم گیری کلان کشور حضوری فعال دارند.

طالبی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه حفظ حجاب و عفاف دلیل اصلی ارتقای جایگاه زنان در ایران است، افزود: تکریم جایگاه زنان در سالهای بعد از انقلاب، باعث رشد حضور آنان در سطح جامعه شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: زنان انقلاب نه تنها رهبران نهضت اسلامی بوده بلکه پشتوانه ای قوی برای حرکت مردها و عامل تشجیع آنان بودند به طوری که زنان در تمام عرصه‌های انقلاب دوشادوش مردان حرکت می کردند و با حمایت خود از مردان در پیروزی و شکل‌گیری انقلاب نقش خود را به نحو شایسته ای ایفا کردند.

همچنین در این آیین از خانواده های موفق استان و جمعی از مادران شهید با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی شد.