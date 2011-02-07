11 طرح عمرانی شهر جدید پردیس به بهره برداری رسید

عضو شورای اسلامی شهر جدید پردیس ظهر دوشنبه در حاشیه آیین گشایش طرحهای عمرانی دهه فجر این شهر که با حضور امام جمعه، فرماندار تهران، بخشدار مرکزی، دیگر مسئولان محلی و جمعی از مردم برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی یادآور رهبری مقدس امام راحل(ره) و حماسه آفرینیهای مردمی آزادیخواه است که می بایست هرساله طی مراسمی با شکوه از این ایثارگریها تقدیر کرد.

هادی سوهانی با اشاره به طرحهای افتتاح شده شهر جدید پردیس خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه روزی مجموعه مدیریتی پردیس و مساعدت مسئولان شهرستان تهران و بخش مرکزی، 11 طرح عمرانی، فرهنگی و گردشگری در این شهر به بهره برداری رسید.

این مسئول ادامه داد: از جمله این پروژه ها می توان به احداث زیرگذر میدان امام(ره)، پارکینگ عمومی، بهسازی آبنمای میدان ورودی شهر، احداث پارک دانش آموزی، تکمیل پارک گردشگری، احداث موسسه فرهنگی و هنری همراه با غرفه های صنایع دستی، بازار میوه و تره بار فاز چهار، ساختمان خدمات شهری فاز چهار و ایجاد سامانه پخش نواهای مذهبی سطح شهر اشاره کرد.

وی پیرامون دیگر کارکردهای شهرداری پردیس عنوان کرد: 14 هزار و 627 تن آسفالت ریزی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 295 میلیون تومان در مساحتی نزدیک به 84 هزار و 959 مترمربع، 12 هزار و 476 متر جدول گذاری با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 415 میلیون تومان و احداث ساختمان اقامتگاهی در مشهد مقدس از دیگر طرحهای اجرایی توسط شهرداری پردیس در یکساله گذشته محسوب می شود.

سوهانی در پایان افزود: تمامی تلاش مسئولان شهر پردیس ایجاد فضایی مناسب جهت زندگی بهتر شهروندان است که امیدوارم با اجرای طرحهایی از این دست شاهد بالا رفتن سطح رفاهیات مردم باشیم.

پردیس یکی از شهرهای اقماری جدید تهران و پر جمعیت ترین منطقه مسکونی شمالشرق این استان محسوب می شود که در فاصله ۲۰ کیلومتری پایتخت و دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته است.

بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 100 هزار نفر است و بر طبق طرح جامع، تا 500 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.