بحران مصر تاثیری بر سیاستهای آسیای جنوب شرقی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری سنگاپور، جرج یو که در جمع خبرنگاران در بدوک واقع در شرق سنگاپور سخن می گفت اعلام کرد تفاوتهای آشکاری بین جوامع کشورهای خاورمیانه و کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دارد.

وی در ادامه گفت : البته نمی توان منکر این شد که تحولات در خاورمیانه نهایتا بر ما نیز تاثیر خواهد گذاشت همانطور که طی روزهای گذشته شاهد تظاهراتی در پایتخت مالزی و اندونزی بودیم اما این تاثیرات مستقیم و چشمگیر نخواهد بود.

وی اضافه کرد: اتفاقاتی که امروز در خاورمیانه شاهد آن هستیم نه تنها بر سر انتقال قدرت بلکه دلالت از تغییراتی بنیادی و اساسی در جهان عرب دارد.

وزیر امور خارجه سنگاپور در جواب این سوال که سنگاپور چه درسی می تواند از بحرانهای اخیر در جوامع عرب بگیرد گفت: شما یا خودتان را با دنیا و تغییرات آن سازگار وهماهنگ می کنید یا روزی خواهد رسید که تن دادن به این تغییرات به شما تحمیل خواهد شد، روزی که حتی فرصت به خود آمدن و آماده شدن هم از شما گرفته خواهد شد.

وی افزود: سی سال در دست داشتن قدرت توسط یک عده خاص مانند اهرام ثلاثه روی سینه مردم مصر سنگینی می کند.



