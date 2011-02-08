12 طلاق به ازای 100 ازدواج در کشور رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اصغر نوروزی ظهر دوشنبه در جشنواره انقلاب، ازدواج آگاهانه و آسان در مجتمع فرهنگی اهل بیت ساری افزود: به ازای هر 100 ازدواج، اکنون 12 طلاق در جامعه صورت می گیرد که این طلاق ها به صورت تنها دوری همسران زیر یک سقف است.

وی خاطر نشان کرد: طلاق در برخی مواقع راه حل مناسبی برای برون رفت از مشکلات اجتماعی است.



این استاد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از پایین بودن آمار طلاق در بسیاری از استانهای کشور خبر داد و تصریح کرد: پایین بودن آمار ازدواج در این مناطق به واسطه بی توجه ای خانواده ها به جوانانانشان و اشتراکات اجتماعی آنان استو

نوروزی با تاکید بر تقویت آموزش های قبل از ازدواج برای جوانان اظهار داشت: تنها راه حل کاهش طلاق، آموزش است که والدین برای کاهش آمار طلاق در جامعه نقش آفرین هستند.



وی افزود: خلاء قانونی در موضوع ازدواج بسیار مشهود بوده و این مهم باید از طریق مسئولان ارشد نظام و نمایندگان مجلس رفع شود.

12 میلیون جوان ایرانی در آستانه تشکیل ازدواج هستند



سرپرست مدیریت سازمان جوانان مازندران نیز گفت: در کشور حدودا 24 میلیون جوان وجود دارد که این آمار در مازندران به یک میلیون جوان رسیده است.



روح الله معافی به انرژی جوان ایرانی اشاره کرد و عنوان داشت: در گذشته رژیم ستم شاهی به جوانان ایرانی اهمیت لازم و شایسته را نداده بوده که این موضوع پس از انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه بین الملل جوانان ایرانی شایستگی خود را نشان داده و امروزه در تمام کشورهای دنیا از هوش و استعداد جوان ایرانی سخن می گویند.



مشاور استاندار مازندران در امور جوانان افزود: خانواده از اولین کانونهای اجتماعی تشکیل شده ای بوده که از ابتدای خلقت بشر وجود داشته و این نهاد اجتماعی در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



بیان داشت: آمار تشکیل خانواده در کشور روبه کاهش بوده و مازندران از این قاعده مستثنی نیست و هرروز بر آمار طلاق در استان افزوده می شود.