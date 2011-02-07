کارکنان ادارات طالقان از نیروهای بومی انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس شورای اسلامی استان البرز گفت: باید سیاست شایسته سالاری در شهرستان طالقان لحاظ شود.
محمد صادقیان ضمن انتقاد از عدم حضور نمایندگان مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مراسم تاسیس شهرستان طالقان و معرفی فرماندار این شهرستان افزود: با توجه به اینکه سیاست دولت احمدینژاد مهاجرت افراد از کلانشهرها به روستاها بوده است، طالقان با مشکل شدید بیکاری مواجه است.
وی خطاب به معاون وزیر کشور اظهار داشت: طالقان به خاطر وجود مردم بزرگی که داشته است دارای شهرت شده است.
صادقیان گفت: با توجه به اینکه شهرداری طالقان به دو کارمند احتیاج داشته است شاهد 150 نفر متقاضی برای این امر بودهایم.
نیروی پروازی جوابگوی مردم طالقان نیست
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجا که شهرستان طالقان دارای جوانان مستعدی است لذا خواهشمندیم کارمندانی را که برای ادارات استخدام میکنند از نیروهای جوان این منطقه باشند
وی تصریح کرد: به تعبیری استخدام نیروهای پروازی یا همان مهاجرین به این شهرستان جوابگوی انتظارات مردم طالقان نخواهند بود.
عضو شورای البرز در ادامه خطاب به فرماندار طالقان گفت: این جانب به عنوان نماینده شوراهای کل استان البرز خواهشمندم نمایندهای را که برای این شهرستان در نظر میگیرید باید ضمن داشتن شجاعت و شفافیت در امر اطلاعرسانی باید سخنان خود را شفاف و واضح به گوش مردم برساند.
وی ضمن تشکر از حضور استاندار برای پنجمین مرتبه به این شهرستان تازه تاسیس گفت: امید است شایسته سالاری در این شهرستان لحاظ شود زیرا اگر فونداسیون ادارات به درستی چیده نشود در آینده و به مرور زمان با مشکلات عدیدهای مواجه خواهیم شد.
نظر شما