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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

صادقی:

کارکنان ادارات طالقان از نیروهای بومی انتخاب شوند

کارکنان ادارات طالقان از نیروهای بومی انتخاب شوند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی البرز با برشمردن پتانسیل بالای نیروهای بومی طالقان خواهان بهره گیری از این افراد برای ادارات شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس شورای اسلامی استان البرز گفت: باید سیاست شایسته سالاری در شهرستان طالقان لحاظ شود.

محمد صادقیان ضمن انتقاد از عدم حضور نمایندگان مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مراسم تاسیس شهرستان طالقان و معرفی فرماندار این شهرستان افزود: با توجه به اینکه سیاست دولت احمدی‌نژاد مهاجرت افراد از کلانشهرها به روستاها بوده است، طالقان با مشکل شدید بیکاری مواجه است.

وی خطاب به معاون وزیر کشور اظهار داشت: طالقان به خاطر وجود مردم بزرگی که داشته است دارای شهرت شده است.

صادقیان گفت: با توجه به اینکه شهرداری طالقان به دو کارمند احتیاج داشته است شاهد 150 نفر متقاضی برای این امر بوده‌ایم.

نیروی پروازی جوابگوی مردم طالقان نیست

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجا که شهرستان طالقان دارای جوانان مستعدی است لذا خواهشمندیم کارمندانی را که برای ادارات استخدام می‌کنند از نیروهای جوان این منطقه باشند

وی تصریح کرد: به تعبیری استخدام نیروهای پروازی یا همان مهاجرین به این شهرستان جوابگوی انتظارات مردم طالقان نخواهند بود.

عضو شورای البرز در ادامه خطاب به فرماندار طالقان گفت: این جانب به عنوان نماینده شوراهای کل استان البرز خواهشمندم نماینده‌ای را که برای این شهرستان در نظر می‌گیرید باید ضمن داشتن شجاعت و شفافیت در امر اطلاع‌رسانی ‌باید سخنان خود را شفاف و واضح به گوش مردم برساند.

وی ضمن تشکر از حضور استاندار برای پنجمین مرتبه به این شهرستان تازه تاسیس گفت: امید است شایسته سالاری در این شهرستان لحاظ شود زیرا اگر فونداسیون ادارات به درستی چیده نشود در آینده و به مرور زمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.

کد مطلب 1248137

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