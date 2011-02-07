به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز دوشنبه پس از افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های هوا فضای کشور و رونمایی از 4 ماهواره جدید ایرانی بر اتخاذ رویکرد اسلامی ایرانی پیشرفت در مسیر رشد علمی کشور تاکید کرد و گفت: این الگو برای ما حکم یک راه میان‌بر دارد چرا که هدف ما از پیشرفت رسیدن به نقطه‌ای که امروز غربی‌ها در آن قرار دارند نیست و ما باید از یک مسیر میان‌بر به اهداف والای خود دست یابیم.

رئیس جمهور شرط بازگشت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را خودباوری دانست و تصریح کرد: خودباوری ما را به توانمندی‌های خود متکی می‌کند و موجب ابداعات مهم علمی در سطح جهانی می‌شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه باید آرمان‌های خودمان را متعالی کنیم، اظهار داشت: سقف پرواز روح انسان را آرمان‌هایش تعیین می‌کند و کسانی که علم را برای تسلط بر دیگران و منافع مادی زودگذر می‌خواهند خیلی زود به بن‌بست می‌رسند و لذا باید آرمان‌های ما در فضای نامتناهی، پیگیری اهداف الهی و انسانی تعریف شوند.

رئیس جمهور افزود: امروز ایران در آستانه یک جهش علمی است و باید کاری کنیم که این جهش علمی کشور در خدمت به تعالی و کمال بشریت باشد تا محیط علمی متاثر از این اهداف متعالی به انگیزه، قدرت خلاقیت و نوآوری و شکست‌ناپذیری بینجامد.

احمدی نژاد با تاکید بر هم‌افزایی در محیط‌های علمی تصریح کرد: باید هماهنگ کار کنیم تا از موازی‌کاری جلوگیری شده و توان‌های کوچک، توانمندی‌های بزرگ خلق کنند.

رئیس جمهور بیان داشت: بسیج امکانات کشور در مسیر توسعه علوم فضایی می‌تواند فعالیت‌های علمی کشور را جهت داده و باعث تعالی دیگر بخش‌های علمی کشور شود. باید با هماهنگی پله‌های ترقی و پیشرفت را سریع‌تر طی کنیم و امسال و سال بعد را زمان پرتاب‌های متعدد ماهواره‌های ایرانی قرار دهیم.

احمدی نژاد تصریح کرد: پیشرفت‌های علمی باعث انقلاب در فرهنگ، اندیشه کشورمان و نگرش دیگر ملت‌ها به ملت ایران خواهد شد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران به صادرکننده دانش فضایی تبدیل شود، افزود: امروز در دنیا هر کس حرف اول علمی را بزند حرف اول فرهنگی را خواهد زد زیرا دستاوردهای علمی همواره پشتوانه ارزشهای انسانی و فرهنگی است.

احمدی نژاد دستاوردهای یک سال اخیر کشور را در حوزه هوافضا، 10 برابر سال قبل ارزیابی کرد و اظهار داشت: دانشمندان ایرانی تاکنون در این عرصه حضوری پرقدرت، با شتاب و ارزشمند داشته‌اند و برای رسیدن به قله باید گام‌های بلندتری برداشته شود.

رئیس جمهور در ادامه، جایگاه علوم فضایی را در میان سایر علوم جایگاهی ممتاز خواند و با اشاره به نگاه منفعت گرایانه و سودجویانه برخی برای تحقیر انسان گفت: این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است که ملت ایران در فعالیت‌های علمی به دنبال تکریم انسان‌ها هستند.

احمدی نژاد با تاکید بر لزوم حفظ عنصر خودباوری در بین دانشمندان جوان ایرانی گفت : خودباوری کلید حرکت است و باید همواره زمزمه کنیم که ما می توانیم زیرا تکرار ترکیب ”ما می‌توانیم“ احساس قدرتی را در انسان ایجاد می کند که باعث می شود هیچ قله ای خارج از دسترس انسان تصور نشود.

رئیس جمهور با اشاره به پرتاب ماهواره امید در سال گذشته گفت: کشورهای دارنده فناوری ساخت و پرتاب ماهواره، حداقل ٩ بار ماهواره خود را به فضا پرتاب کردند تا به موفقیت دست یافتند اما متخصصان ایرانی در پرتاب دوم موفق به قرار دادن ماهواره در مدار شدند.

احمدی نژاد دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه هوافضای کشور را امیدوارکننده توصیف کرد و اظهار داشت: امیدواریم سال آینده سال شکوفایی دانشمندان ایرانی در عرصه تولیدات و فناوری‌های فضایی باشد.