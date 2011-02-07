ظرفیت جابجایی با مترو باید به 6 میلیون مسافر در روز برسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی روز دوشنبه در مراسم افتتاح ایستگاههای میدان آزادی و میدان توحید از توسعه غربی خط 4 با بیان این مطلب اظهار کرد: توسعه خطوط مترو همزمان با کمبود تجهیزات موجب افزایش سرفاصله حرکت قطارهای مترو و بروز مشکلاتی می شود و باید تجهیزات افزایش یابد تا مشکلات برطرف شود.

وی افزود: هدفمند سازی یارانه‌ها کار بسیار خوبی است اگر همه دست به دست هم ندهیم شاید نتیجه عکس بگیریم ، این درحالسیت که یکی از راه‌های تحقق هدفمندی یارانه‌ها توسعه حمل و نقل عمومی و در رأس آن مترو است.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت مترو قوی است گفت: در بحث ساخت مترو به درجات بالایی رسیده ایم که می توانیم حتی خدمات خود را صادر کرده و خطوط مترو را در کشورهای همسایه نیز محقق کنیم ولی چون نمی توانیم کارها را با خرد جمعی پیش ببریم خدمات از بین می رود.

وی تصریح کرد: ما خدا را شاکریم که چنین رهبری داشتیم و چنین رهبری داریم که حکومتی را بنا نهادند و ساختند که ادامه حکومت انبیا (ص) و اولیا و علما است، در این میان ما هم مسئولیت سنگینی به دوش داریم و اگر می خواهیم الگو باشیم باید کارهای ارزنده انجام دهیم.

بیادی تصریح کرد: اگر ما مدل خوبی نباشیم دیگران از ما الگوبرداری نمی‌کنند واجب است بر ما که کارهای ارزنده انجام دهیم و یک حرف بزینم و با خرد جمعی و مدیریت یکپارچه کارها و امور را پیگیری کرده و از کارهای زائد بزنیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران به مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد و گفت:‌ برای رفع مشکلات مردم و رسیدگی به دغدغه های آنها باید همکاریها و هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه باید به جان این مردم دعا کرد گفت: مردم خوبی داریم این مردم کارهایی که برای شان انجام می‌شود می‌بینند، شاید برخی اقدامات کند باشد و مشکلات زیاد، ولی مردم تحمل می‌کنند و صبر و استقامات آنها در دنیای امروز زبان‌زد است.