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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

پس از لغو داوری از سوی AFC /

علیرضا فغانی جایگزین محسن ترکی در لیگ قهرمانان آسیا شد

علیرضا فغانی جایگزین محسن ترکی در لیگ قهرمانان آسیا شد

از سوی کمیته داوران کفدراسیون فوتبال آسیا ابلاغ محسن ترکی داور بین المللی فوتبال کشورمان برای قضاوت دیدار پلی آف لیگ قهرمانان آسیا لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود دیدار مرحله پلی آف مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های الاتحاد سوریه و السد قطر به قضاوت محسن ترکی در سوریه برگزار شود، شب گذشته رئیس ژاپنی دپارتمان کمیته داوران آسیا این ابلاغ را لغو و علیرضا فغانی دیگر داور بین المللی فوتبال کشورمان را جایگزین وی کرد .

گفته می شود لغو این ابلاغ از سوی AFC با قضاوت جنجالی محسن ترکی در دیدار سوریه و ژاپن در مسابقات جام ملت های آسیا و درخواست سوری ها برای تغییر داور این مسابقه بی ارتباط نبوده است. در این دیدار که با برتری 2-1 ژاپن به پایان رسید، قضاوت ترکی بسیار بحث برانگیز بود.

کد مطلب 1248147

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