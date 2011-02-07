برگزیدگان جشنواره داستان کوتاه کوتاه عاشورایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری و چهره‌هایی مانند حجت الاسلام پناهیان و مجتبی رحماندوست در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، ابتدا 12 نویسنده تقدیری این مسابقه معرفی و سپس اسامی نفرات برگزیده به شرح زیر اعلام شد.

مریم کمالی نژاد با داستان "عباس بچه‌ها" به عنوان نفر برگزیده جشنواره داستان کوتاه کوتاه عاشورایی انتخاب شد. همچنین محمد مبینی با داستان "بلندی" به رتبه دوم و شیرین اسحاقی با داستان "سقا" به رتبه سوم دست یافتند.

داستان "عباس بچه‌ها" در نظرسنجی انجام شده میان حاضران در مراسم دیشب نیز به عنوان بهترین داستان انتخاب شد.

نویسنده شیرازی این داستان با بیان اینکه تا کنون در هیچ مسابقه ادبی شرکت نکرده است، گفت: این داستان واقعی است و در واقع خالق اصلی آن یکی از شاگردانم در مهد کودک است؛ این کودک که نازنین نام دارد یک بار با تأثیر از واقعه عاشورا نقاشی کشید که در آن حضرت علی‌اصغر شهید نشده و بالغ شده بود. او همچنین دستان حضرت ابوالفضل را بسیار پُررنگ کشیده بود تا کسی نتواند آن را قطع کند.

بنا بر این گزارش نفرات تقدیری جشنواره داستان کوتاه کوتاه عاشورایی نیز به ترتیب زیر تجلیل شدند.

احمد ایزدی نویسنده داستان "کی؟"، عطیه فردوسی با داستان "پناه"، مهدی نورمحمدزاده خالق داستان "تلافی"، محمد رزاقی "محبوبه شب"، ابراهیم باقری حمید آبادی با داستان "حسرت"، زهرا طراواتی نویسنده "قربانی"، مهیندخت حسنی‌زاده با "یک روز یک تعزیه"، میرشمس‌الدین فلاح هاشمی با اثر "خورشید کوچک"، مریم داعی زنجانی با "دلش مال حسین..."، هدایت کارگر شورکی نویسنده "سفارش" و نرگس دیده‌خانی با داستان "نگاه مهربان عموی من".

در جشنواره های مینی‌مال به موضوع عاشورا بازخواهیم گشت



در این مراسم محمدرضا مؤذن زاده دبیر جشنواره با ارائه گزارشی از مسابقه مینی‌مال لوح گفت: جشنواره امسال نسبت به سال گذشته از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشت. تعداد آثار رسیده به جشنواره "داستان کوتاه کوتاه عاشورایی" نسبت به جشنواره "روح خدا" 5/2 برابر و دلیل آن هم کم کردن محدودیت‌ها بود. همانطور که از فراخوان برمی‌آید، تعداد کلمات دیگر برای داوران ملاک نبود؛ همچنین موضوع نیز گسترده‌تر شد.

مؤذن زاده با اعلام اینکه هر سه داور درباره آثار برگزیده نظر یکسانی داشتند، گفت: در مجموع 348 اثر از 200 نفر به دست ما رسید که با وجود تبلیغات در سطح کشور 65 درصد از آنها مربوط به نویسندگان تهرانی بود. نکته دیگر اینکه نام شرکت کنندگان از همان ابتدا از داستان‌ها حذف شد تا داوری منصفانه‌ای داشته باشیم.



دبیر این جشنواره به رویدادهای جنبی آن هم اشاره کرد و گفت: در مجموع سه کارگاه آموزشی برای علاقه‌مندان برگزار شد که کارگاه سوم پیش از مراسم پایانی بود. در این نشست نویسندگان شرکت کننده داستان‌های خود را خواندند و درباره آنها تبادل نظر شد. همچنین کتاب "عطر عطش" شامل 84 داستان برگزیده این جشنواره نیز توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.



مؤذن زاده در پایان گفت: جای بحث در موضوعات عاشورایی بسیار زیاد است و داستان نوشتن در این زمینه هیچ گاه تمام نخواهد شد. به همین خاطر در دوره‌های بعدی مسابقه به این موضوع بازخواهیم گشت.

موضوع عاشورا برای نویسندگان ایجاد انگیزه می‌کند

مهدی قزلی نیز در متن کوتاهی که به جای بیانیه هیئت داوران قرائت کرد، داوری را کاری سلیقه‌ای توصیف کرد و گفت: ملاک‌های ما برای انتخاب داستان، داستان بودن، کوتاه بودن و عاشورایی بودن بود. البته معتقدم این مسابقه بازنده ندارد و همه کسانی که در زمینه عاشورا قلم زده‌اند، باید سربلند از این سالن خارج شوند.



این داور مسابقه همچنین گفت: یک کوتاه کوتاه‌نویس کسی است که هر چند روز یک بار داستانی بنویسد و کیفیت آثار رسیده به دبیرخانه نشان می‌دهد موضوعی مثل عاشورا برای نویسندگان انگیزه زیادی ایجاد کرده است.



در بخش دیگری از مراسم یک هنرمند جوان به روی سن رفت تا به نقالی با موضوع نبرد حضرت علی اکبر (ع) بپردازد.

میهمان ویژه مراسم دیشب هم حجت الاسلام پناهیان بود که در سخنان خود تخیل را جداکننده انسان از حصار دنیای مادی دانست و توضیح داد: اگر خیال نبود انسان در حصار جهان محبوس می‌شد. در جایی که علم برای اثبات آخرت به استدلال روی آورده، قرآن با به کار گیری قوه تخیل، به توصیف بهشت و جهنم پرداخته است. حجم آیات قرآن برای توصیف بهشت به خاطر احترامی است که خداوند برای خیال قائل است.

پناهیان تأکید کرد: اصلی‌ترین عناصر خلقت شخصیت و حادثه بود، چیزی که در کار همه نویسندگان نیز مشاهده می شود. باید آگاه بود که حادثه تابع پیچیدگی‌های سنت حاکم بر هستی انسان است.



ادبیات در حوزه هنری رونق خواهد یافت



محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره کوتاه کوتاه عاشورایی گفت: خواندن داستان‌های برگزیده این جشنواره نشان می‌دهد نویسندگان جوان ما از تخیل پویایی برخوردارند. داستان‌هایی که امروز شنیدم نسبت به دوره قبل بهتر بودند. حتی برخی از آنها به شعر نزدیک تر بودند.

وی افزود: برگزاری پیاپی این مسابقه برای سه دوره نشان می دهد این حرکت در ادامه تداوم خواهد یافت. با توجه به سابقه ادبی بنده و اساتیدی که امروز در مرکز آفرینش‌های ادبی حضور دارند، گمان می‌کنم رونق ادبی حوزه بیشتر از قبل شود. البته در همه حوزه‌های هنر از این پس شاهد تحول خواهیم بود ولی با توجه به حضور چهره‌های شاخص در زمینه ادبیات امیدوارم که این زمینه بیش از وقتی که من مدیر آفرینش‌های ادبی بودم پیشرفت داشته باشد.

غایبان مراسم پایانی سومین جشنواره داستان کوتاه کوتاه سایت ادبی لوح، امیرحسین فردی مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی و محمد حمزه زاده مدیر انتشارات سوره مهر و حامی مالی جشنواره بودند.