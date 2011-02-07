اتوبوسرانی 300 میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی‌ اصغر دادخواه ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بدهی کارفرمایان و پیمانکاران به تامین اجتماعی استان اصفهان اشاره کرد و افزود: شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه به عنوان یکی از کارفرمایان دارای بدهی به تامین اجتماعی، 300 میلیارد ریال به این اداره کل بدهکار است.

وی به میزان کل بدهی‌های کارفرمایان استان اصفهان به اداره کل تامین اجتماعی این استان اشاره کرد و اظهار داشت: مجموع بدهی‌های کارفرمایان خصوصی و دولتی اصفهان به اداره کل تامین اجتماعی این استان به 320 میلیارد تومان می‌رسد که رقم قابل ملاحظه‌ای است.

افزایش تعداد شعب سیار تامین اجتماعی اصفهان

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان همچنین با اشاره به فعالیت شعب سیار این اداره کل، تصریح کرد: تعداد شعب سیار اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان در سال جاری افزایش یافته است.

وی به تعداد این شعب سیار در اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: استان اصفهان با فعالیت 24 شعبه سیار تامین اجتماعی، رتبه نخست کشور در زمینه برخورداری و فعالیت شعب سیار اداره کل تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

دادخواه با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک، یکی دیگر از شعب سیار اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: بیست و پنجمین شعبه سیار اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان در سایت هسته‌ای نطنز به بهره‌برداری خواهد رسید.

تعداد بیمه شدگان اصفهانی به 840 هزار نفر رسید

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به افزایش قابل ملاحظه تعداد بیمه شدگان استان اصفهان در پنج سال گذشته اشاره کرد و افزود: تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی استان اصفهان تا پایان سال 84 نزدیک به 510 هزار نفر بود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به افزایش بیمه شدگان استان اصفهان تا پایان آبان‌ماه سال جاری، اظهار داشت: تعداد این بیمه شدگان تا پایان مدت یاد شده به 840 هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه با تحت پوشش قرار گرفتن خانواده‌های بیمه شدگان در استان اصفهان، میزان افراد زیر پوشش بیمه استان افزایش می‌یابد، تصریح کرد: تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و غیراصلی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان دو میلیون و 600 هزار نفر برآورد شده است.

54 درصد مردم اصفهان تحت پوشش بیمه‌ قرار دارند

دادخواه با اشاره به اینکه بیش از نیمی از جمعیت استان اصفهان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، اضافه کرد: بر اساس آمار موجود، 54 درصد از جمعیت استان اصفهان از بیمه شدگان تامین اجتماعی استان اصفهان به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه ماهانه شش میلیارد تومان به بیمه شدگان بیمه بیکاری استان اصفهان پرداخت می‌شود، گفت: 18 هزار بیمه شده بیکاری در استان اصفهان حضور دارند که ماهانه شش میلیارد تومان حقوق و مزایا به این افراد پرداخت می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان همچنین به تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی در این استان اشاره کرد و افزود: تعداد بازنشستگان مستمری بگیر اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان تا پایان آبان‌ ماه سال جاری به 148 هزار نفر رسیده است.

تعداد بیمه شدگان صنایع دستی اصفهان به 20 هزار نفر می‌رسد

وی با اشاره به بیمه شدگان اصناف و فعالان عرصه‌های مختلف فرصتهای شغلی، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی فعال در حوزه صنایع دستی استان اصفهان به 20 هزار نفر برسد.

دادخواه با اشاره به افراد فعال در حوزه صنایع دستی استان اصفهان، تصریح کرد: بر اساس آمار به دست آمده، شش هزار و 600 کارگاه صنایع دستی در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند که امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته، تعداد بیمه شدگان این کارگاه‌ها به 20 هزار نفر برسد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه فعالان صنایع دستی استان می‌توانند به راحتی خود را تحت پوشش بیمه درآورند، اضافه کرد: فعالان عرصه صنایع دستی به منظور بیمه شدن باید به اداره کل تامین اجتماعی مراجعه کنند و پس از دریافت کارت مهارت فنی در رشته خود، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه دولت، سهم قابل توجهی از حق بیمه فعالان عرصه صنایع دستی را می‌پردازد، گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته قرار است صنعتگران هفت درصد و دولت نیز مابقی سهم بیمه شدگان را پرداخت کنند.

اصفهان فعال‌ترین استان در بیمه کشاورزی است

دادخواه با اشاره به فعالیتهای انجام شده به منظور بیمه کشاورزان اصفهانی در سال جاری، افزود: استان اصفهان با بیشترین فعالیت ممکن، عنوان فعا‌ل‌ترین استان کشور در زمینه بیمه کشاورزان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه فعالیتهای مثبتی به منظور بیمه کشاورزان در استان اصفهان انجام شده است، اظهار داشت: سرشماریهای انجام شده نشان می‌دهد که 150 هزار نفر از کشاورزان اصفهانی زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه بیمه کشاورزی نیز دولت سهم قابل توجهی از حق بیمه را می‌پردازد، تصریح کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته، 10 درصد از سهم 30 درصدی حق بیمه کشاورزان توسط خود شخص کشاورز و 20 درصد نیز توسط دولت پرداخت می‌شود تا تمامی کشاورزان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود اضافه کرد: تعداد رانندگان بیمه شده در استان نیز به نسبت سال 84 افزایش یافته است.

دادخواه بیان داشت: در حالیکه در سال 84 فقط 19 هزار راننده زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند که این میزان تا پایان آبان ماه سال جاری، 57 هزار راننده اصفهانی را در بر می‌گیرد.