درگیری مرزی کامبوج و تایلند ادامه دارد/ ابراز نگرانی سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تبادل آتش میان دو کشور تایلند و کامبوج امروز دوشنبه وارد چهاردهمین روز خود شد، اما درباره تلفات احتمالی آن هنوز خبری منتشر نشده است.

این در حالی است که سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی درباره این اوضاع خواستار خویشتنداری دو کشور شده است.

تبادل آتش میان دو کشور از روز 15 بهمن آغاز شد و در پی آن وزارت امور خارجه کامبوج اعلام کرد که شکایت نامه ای را تنظیم و آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می کند.

تایلند و کامبوج سالهاست بر سر مالکیت مناطقی در مرز مشترک دو کشور از جمله معبد هزار ساله "پری ویهار" با یکدیگر اختلاف دارند.

