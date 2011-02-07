40 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای ورزشی آذربایجان غربی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی ملا احمدی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران 9 پروژه ورزشی شامل پنج سالن سرپوشیده، یک باب استخر سر پوشیده در شهرستان سردشت، دو زمین چمن فوتبال و سکوی تماشاگران میدان فوتبال درشهرستان تکاب با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال با زیربنای 28 هزار و 500 متر مربع از مهمترین برنامه های عمرانی ورزشی طی دهه فجر امسال است.

وی در ادامه بیان داشت: همچنین به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیش از 300 عنوان برنامه ورزشی در سطح شهرها و روستاهای استان توسط ادارات تربیت بدنی و هیئتهای ورزشی و اعضای کمیته ورزشی ستاد دهه فجر اجرا خواهد شد.

افتتاح اولین نمایشگاه کالاها و تجهیزات ورزشی در ارومیه

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی با اشاره به میزبانی بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر در دو مقطع آقایان و بانوان توسط ارومیه، اظهار داشت: همچنین طی این دهه اولین نمایشگاه کالاها و تجهیزات ورزشی در مجموعه ورزشی شش هزار نفری الغدیر ارومیه برپا شده است.

به گفته ملا احمدی مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران بازیهای آسیایی و پارا آسیایی گوانگجوی چین از دیگر برنامه های فرهنگی و ورزشی در ایام الله دهه مبارک فجر سالجاری است.