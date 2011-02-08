تهیه اولین نقشه جهانی چاقی/ کدام کشورها لاغرترین وچاقترین مردم رادارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که در حال حاضر 500 میلیون نفر در سراسر دنیا از چاقی مفرط رنج می برند.

اکنون دانشمندان دانشگاه هاروارد و دانشگاه کالج امپریال لندن به سرپرستی مجید عزتی با بودجه سازمان جهانی بهداشت و بنیاد بیل و ملیندا گیتس تحقیقات گسترده ای را برپایه اطلاعات جمع آوری شده بین سالهای 1980 تا 2008 انجام دادند که حاصل آن منجر به تهیه اولین نقشه جهانی گستردگی چاقی در دنیا شد. این نقشه که نتایج آن در مجله پزشکی "لانست" منتشر شده است با استفاده از فرمول شاخص جرم بدن به دست آمده است.

با کمک این فرمول ریاضی می توان میزان چربیهای اضافی بدن و در نتیجه حجم اضافه وزن را محاسبه کرد.

در فرمول ریاضی X=P:H2 قد با حرف H، وزن بدن با حرف P نشان داده شده است. حرف X با طیف عددی از 18.5 تا 25 جرم بدن نرمال، از 25 تا 30 اضافه وزن و 30 به بالا چاقی مفرط را نشان می دهد.

برای محاسبه شاخص جرم بدن کافی است که وزن و قد خود را اندازه گیری کنید. سپس وزن به کیلوگرم را تقسیم بر مربع قد به متر کنید.

به این ترتیب، مردی که برای مثال 90 کیلوگرم وزن و یک متر و 80 سانتیمتر قد دارد باید 90 را تقسیم بر 3.24 (یعنی 1.80 در 1.80) کند. نتیجه این معادله 27.7 است پس این فرد اضافه وزن دارد اما دچار چاقی مفرط نیست.





آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که در 30 سال اخیر تعداد افرادی که از چاقی رنج می برند دو برابر شده است به طوری که امروز حدود یک دهم مردان بزرگسال چاقی مفرط دارند که این رقم در مورد زنان بزرگسال بیشتر است.

297 میلیون زن (13.8 درصد از جمعیت زنان در سطح جهانی) و 205 میلیون مرد (9.8 درصد از کل مردان) چاقی مفرط دارند.

تاکنون تصور می شد که بیشتر افراد چاق در دنیا ساکن آمریکا باشند این درحالی است که بررسیهای تیم "مجید عزتی" نشان می دهد که ساکنان جزیره کوچک "نایورو" در اقیانوسیه بیشترین تعداد چاقها در دنیا را دارند. حدود 10 هزار نفر از ساکنان این جزیره کوچک جرم بدن بین 34 تا 35 دارند.

هیچ رازی در این مورد وجود ندارد. در حقیقت در عصر توسعه فسفاتها و گسترش "غذاهای آشغالی" (junk food) طبیعی است که 90 درصد از ساکنان این جزیره کوچک دچار چاقی مفرط باشند و نام این جزیره در کتاب برترینهای "گینس" وارد شود. ضمن اینکه بیش از 40 درصد از مردم این جزیره به دیابت مبتلا هستند که این رقم نیز بالاترین درصد در سطح جهانی است.

آمریکاییها که در خوردن همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده شهرت جهانی دارند با کسب امتیاز جرم بدن 28 در سکوی دوم این طبقه بندی قرار گرفتند.

از سویی دیگر این تحقیقات خاطر نشان می کند که در دنیا مردمی وجود دارند که کم غذا می خورند. به طوریکه کشور بنگلادش با جرم بدن 20.5 برای زنان و 20.4 برای مردان یکی از این کشورها است. این درحالی است که به طور حتم مردان کنگو با عدد جرم بدن 19.9 لاغرترین مردم دنیا هستند.

بی شک ژاپنیها مشکلی در پیدا کردن غذا ندارند اما وزن بدن آنها 22 برای زنان و 24 برای مردان است. به این ترتیب چشم بادامیها از دو نظر افتخار کسب کردند:

1- جرم بدن مردان بیشتر از جرم زنان است

2- اولین کشور توسعه یافته که مردم چاق ندارد

اروپاییها تقریبا به یک اندازه چاق دارند و شاید به دلیل رژیم مدیترانه ای ایتالیاییها از همه باریکترند و چاقی مفرط در میان آنها کمتر از 10 درصد است. چاقی در بین اسپانیاییها، فرانسویها و آلمانیها بین 10 تا 20 درصد و در میان انگلیسیها بین 20 تا 30 درصد از جمعیت شایع است.

به گزارش مهر، مجید عزتی، در سال 2000 از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته پزشکی عمومی فارغ التحصیل شد و در سال 2006 در رشته علوم از مدرسه بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد مدرک فوق لیسانس گرفت. این محقق ایرانی در سال 2009 مدرک دکتری گرفته است. وی در حال حاضر استاد بهداشت عمومی در دانشگاه کالج لندن است.