میزان صادرات در مازندران 36 میلیون دلار افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات مازندران در ساری افزود: صادرات استان در سال گذشته، 120 میلیون دلاربوده که در 10 ماهه سالجاری علاوه بر تحقق این رقم، 36 میلیون ذلار بیش از تعهدات بوده است.

وی خاطر نشان کرد: از لحاظ وزنی صادرات 10 ماهه استان در سالجاری نسبت به 12 دوازده ماهه سال قبل، حدود 51 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران گفت: در 10 ماهه امسال، مقدار80 هزار تن انواع موادغذایی، سیمان، محصولات کشاورزی، انواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی به ارزش حدود 156 میلیون دلار به مقصد کشورهای مختلف نظیر ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، روسیه، عراق، افغانستان، امارات، فرانسه، اتریش، بلاروس صادر شده است.

وی افزود: این ارقام درمقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 138 و از لحاظ ارزشی 72 درصد رشد داشته است.

وفایی نژاد خاطر نشان کرد: در بین گروه های کالایی به ترتیب محصولات کشاورزی با رشد ارزشی 80 درصد و کالاهای صنعتی با رشد ارزشی 74 درصد از بیشترین افزایش برخوردار بوده اند.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران اظهار داشت: در همین مدت مقداریک میلیارد و 987 میلیون تن انواع کالاهای وارداتی شامل آهن، فرآورده های نفتی، تخته، کاغذ، گندم و جو به ارزش947 میلیون دلار وارد مازندران شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی33 و ارزشی 27 درصد کاهش داشته است.