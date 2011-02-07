31 پروژه مخابراتی بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه تجمیع و دسترسی دیتا بیرجند، از بهره برداری از 31 پروژه مخابراتی در شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

محمد رضا حاجی محمدی به افتتاح 92 پروژه مخابراتی در سطح استان طی دهه مبارک دهه فجر اشاره کرد و افزود: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 29 میلیارد و 558 میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی شش هزار و 100 پورت تجمیع و دسترسی دیتا، راه اندازی دو سیستم انتقال، چهار سایت " gsm-wll" روستایی ، اجرای 9 کیلومتر فیبر، هشت هزار و 940 شماره جایگزینی سوئیچ، چهار سیستم انتقال بین شهری، دوهزار و 700 شماره تلفن خانگی کابلی 10 لینک سیستم انتقالب رادیوئی و راه اندازی چهار دستگاه کافونوری به میزان چهار هزار و 668 پورت را از جمله پروژه های این شرکت در دهه فجر برشمرد.

حاجی محمدی همچنین تعداد روستاهای دارای ارتباط استان را یک هزار و 707 روستا عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون 996 روستای استان از خدمات تلفن خانگی بهره مند هستند.

وی با اشاره به اینکه ارتباط کلیه شهرهای استان از طریق فیبر نوری انجام می شود، اظهار داشت: فیبر نورزی از ابتدای تاسیس استان 565 کیلومتر بوده که امروز به چهار هزار و 543 کیلیومتر رسیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: هم اکنون 47 دفتر خدمات ارتباطی شهری و 192 دفتر خدمات ارتباطی روستایی در سطح استان به مردم خدمات ارائه می دهد.

فرماندار بیرجند نیز در این مراسم با اشاره به خدمات چشمگیر دولت در راستای خدمات رسانی مطلبوتر به مردم، گفت: خدمات رسانی به اقصی نقاط کشور به ویژه در مناطق روستایی توجه خاصی شده و در ستور کار مسئولین قرار گرفته است.

محمد علی قاسم زاده نداف اظهار داشت: در این راستا خدمات دولت باید اطلاع رسانی شده و در اختیار مردم قرار گیرد.