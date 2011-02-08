جامعه زنان نیازمند تهیه بسته حمایتی است

فاطمه آجرلو با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور ما را جامعه زنان تشکیل می دهند باید بسته حمایتی مناسب در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی تعریف شود.

وی افزود: نقش زنان در حوزه اقتصاد خرد خانوار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که می توان با برنامه ریزی مناسب از سوی دولت گامی اساسی در جهت استفاده بهینه از سرمایه های کلان ملی برداشت.

این مسئول با تاکید بر اینکه خانواده ها باید به سمت پژوهش محوری حرکت کنند، یادآور شد: علاوه بر مدیریت اقتصادی خانواده توسط زنان باید نهاد خانواده را به سمت پژوهش محوری هدایت کنیم تا بر اساس آن بتوان به رشد و تعالی در تمامی زمینه ها دست یافت.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پژوهش محوری در جامعه ایرانی با نگرش غربی در تضاد است، خاطرنشان کرد: در این تعریف زن فعال در جامعه ایرانی منهای خانواده و نقش مادری و همسری وجود ندارد.