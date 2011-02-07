استرس در بچه ها منجر به پرخوری آنها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فروزان صالحی افزود: برای حفظ سلامتی باید با رعایت تعادل و تنوع از همه گروههای غذایی مصرف کرد تا انرژی لازم به بدن برسد.

وی اظهار داشت: مواد غذایی باید از نظر نقش آن در سلامت بدن مورد بررسی قرار گیرد با وجود اینکه بعضی از موادغذایی پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا دارند ولی مصرف زیاد آن به سلامتی ضرر می زند که موادی مثل سوسیس و کالباس، چیپس، نوشابه های گازدار، غذاهای آماده ، سس های چرب از همین دسته هستند.

این کارشناس تغذیه افزود: افراد برای سلامتی باید مصرف میوه و سبزی را در برنامه غذایی خود قرار دهند و حتما شیر و لبنیات مثل ماست، کره و پنیر را در برنامه غذایی خود قرار دهند. همچنین مصرف گوشت، تخم مرغ و حبوبات نیز توصیه می شود.

صالحی با اشاره به اینکه مواد غذایی چرب، شور و شیرین می توانند به سلامت ضرر برسانند، تصریح کرد: بعضی از مواد غذایی مانند انواع تنقلات تنها شکم را پر کرده و عملا نیازهای غذایی ما را برآورده نمی کنند و افراد باید از مصرف این قبیل مواد غذایی خودداری کنند.

وی درباره پرخوری در افراد گفت: به خوردن بیش از حد غذا در یک وعده غذایی و یا در طول یک روز، پرخوری گفته می شود بعضی اوقات بچه ها از استرسی که دارند بیشتر از نیاز بدنشان غذا می خورند. البته این مسئله زودگذر است ولی اگر به صورت یک عادت در بیاید خطرناک بوده و در نهایت منجر به چاقی می شود.

کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: کودکان نیاز به سه وعده غذایی (صبحانه، ناهار و شام) و دو میان وعده (بین صبحانه و ناهار و بین ناهار و شام) دارند. لازم نیست این وعده ها حذف شود بلکه باید در این وعده ها از مواد غذایی مناسب استفاده شود تا همانطور که مواد مغذی مورد نیاز مثل پروتئین، ویتامینها به بدن می رسد، بدن بیش از حد انرژی دریافت نکند.

به گفته وی، نکته مهمی که همه باید در برنامه غذایی به آن توجه کنند رعایت تعادل و تنوع است یعنی از همه مواد غذایی به اندازه مناسب بخورند و بدانند که کم خوردن هم مثل زیاد خوردن مشکلات زیادی را برایشان بوجود می آورد.