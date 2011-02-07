تقدیر از سپاه عاشورا برای گرامیداشت آزادسازی سوسنگرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از اهتمام ویژه فرماندهی سپاه عاشورا، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان در راستای گرامیداشت حماسه آفرینی های رزمندگان غیور اسلام بویژه نیرو های آذربایجانی در آزاد سازی سوسنگرد طی ارسال لوح تقدیر، تجلیل به عمل آورد که متن آن به شرح ذیل است:

برادر ارجمند سردار سرتیپ دوم پاسدار پورجمشیدیان با احترام، حماسه سروهای سایه سار ولایت و مقاومت هشت ساله ی ملت ایران، تداعی فتوت، غیرت، ایثار و ولایت مداری عاشورائیان را در همه عصرها و نسل ها و ایستادگی و شهامت یکه تازان میدان های حق علیه باطل متجلی می کند.

آزاد سازی سوسنگرد به فرمان حضرت امام خمینی(ره) و نقش مؤثر و تدبیر شجاعانه نماینده معظم له در شورای عالی دفاع مقدس حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) از حماسه های ماند گار این دوران است.

از تلاش مستمر جنابعالی درمعرفی و پیام رسانی نقطه عطف دفاعمقدس حماسه آزادسازی سوسنگرد در تاریخ 26 آبان 1359 صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم.

امید است در سی امین سالگرد دفاع از دشت آزادگان بویژه سوسنگرد قهرمان و در سال همت مضاعف و کار مضاعف تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) در ادامه راه شهیدان مؤید و منصور باشید.