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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

دولت آیین نامه چگونگی مصرف درآمد‌های اماکن مذهبی را ابلاغ کرد

دولت آیین نامه چگونگی مصرف درآمد‌های اماکن مذهبی را ابلاغ کرد

هیئت وزیران آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه را موظف کردند مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت می کند را بر اساس ضوابط موجود در این آیین نامه هزینه کند.

 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه را موظف کردند مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت می کند را بر اساس ضوابط موجود در این آیین نامه هزینه کند.

بر اساس این آیین نامه ، جهت تبلیغ و نشر معارف اسلامی مبلغ هشتاد و شش میلیارد و پانصد میلیون ریال، حفظ عین و منافع،‌شناسایی و احیاء، حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات مبلغ چهل و هفت میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون ریال کمک به توسعه ، تکمیل و حمایت از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، اداره، هدایت، نظارت، و حفظ و نگهداری آن مبلغ چهل و سه میلیارد ریال، بر این اساس اعتبار فوق جهت حمایت از احیاء، نوسازی، توسعه و دیگر امور عمرانی بقاع و اماکن مذهبی اداره، هدایت، نظارت و حفظ و نگهداری توسط سازمان مرکزی هزینه کند.
 
بر اساس این آیین نامه سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف شده است، مبلغ دو میلیارد ریال حق الزحمه هیئت‌های امنای اسلامی، موقوفات و حق النظاره نظار موقوفات و حفظ و اداره سازمان هزینه کند.

براین اساس، تبلیغ و نشر معارف اسلامی شامل فعالیت‌هایی است که برای کمک به ترویج و تعظیم شعایر اسلامی و آموزش قرآن مجید، اعم از چاپ و اهدای قرآن کریم، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به مسابقات کشوری و بین‌المللی قرآن کریم،‌ چاپ و نشر، ترویج و تبلغ سنت حسنه وقف، تجهیز کتابخانه، اهدای جوایز نقدی و غیر نقدی، اعزام مبلغ مذهبی به کلیه نقاط کشور و سایر پرداخت‌ هزینه‌های سازمان شامل کمک به اجرای برنامه‌های مصوب مذهبی استان‌های محروم، کمک به اجرای برنامه مهم و سراسری مذهبی،‌ حمایت از موسسات فرهنگی همسو با نظام، کانون ها و دارالقرآن های فعال، کمک به مؤسسه جامعه القرآن الکریم و شعبات استانی آن که در راستای امور مذکور انجام می شود.
 
همچنین حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء و حفظ اداره امور موقوفات و رقبات کشور شامل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمرانی، تعمیر و احیاء شناسایی، حفظ و اداره امور موقوفات رقبات و غیره، با رعایت صرفه و صلاح موقوفات، همچنین تهیه وسایل،‌امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استان ها، شهرستان ها و مرکز و وقف آنها باتولیت نماینده ولی فقیه می باشد و عواید حاصله در جهت مصارف تعیین شده و نیز تامین کسری های احتمالی بودجه سال 1389 سازمان هزینه می‌شود.
 
براساس این آیین نامه، مانده در آمد سازمان در پایان سال به در آمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد و سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه تعیین شده است.
کد مطلب 1248172

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