به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه را موظف کردند مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت می کند را بر اساس ضوابط موجود در این آیین نامه هزینه کند.



وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه را موظف کردند مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت می کند را بر اساس ضوابط موجود در این آیین نامه هزینه کند.

بر اساس این آیین نامه ، جهت تبلیغ و نشر معارف اسلامی مبلغ هشتاد و شش میلیارد و پانصد میلیون ریال، حفظ عین و منافع،‌شناسایی و احیاء، حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات مبلغ چهل و هفت میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون ریال کمک به توسعه ، تکمیل و حمایت از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، اداره، هدایت، نظارت، و حفظ و نگهداری آن مبلغ چهل و سه میلیارد ریال، بر این اساس اعتبار فوق جهت حمایت از احیاء، نوسازی، توسعه و دیگر امور عمرانی بقاع و اماکن مذهبی اداره، هدایت، نظارت و حفظ و نگهداری توسط سازمان مرکزی هزینه کند.



بر اساس این آیین نامه سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف شده است، مبلغ دو میلیارد ریال حق الزحمه هیئت‌های امنای اسلامی، موقوفات و حق النظاره نظار موقوفات و حفظ و اداره سازمان هزینه کند.



براین اساس، تبلیغ و نشر معارف اسلامی شامل فعالیت‌هایی است که برای کمک به ترویج و تعظیم شعایر اسلامی و آموزش قرآن مجید، اعم از چاپ و اهدای قرآن کریم، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به مسابقات کشوری و بین‌المللی قرآن کریم،‌ چاپ و نشر، ترویج و تبلغ سنت حسنه وقف، تجهیز کتابخانه، اهدای جوایز نقدی و غیر نقدی، اعزام مبلغ مذهبی به کلیه نقاط کشور و سایر پرداخت‌ هزینه‌های سازمان شامل کمک به اجرای برنامه‌های مصوب مذهبی استان‌های محروم، کمک به اجرای برنامه مهم و سراسری مذهبی،‌ حمایت از موسسات فرهنگی همسو با نظام، کانون ها و دارالقرآن های فعال، کمک به مؤسسه جامعه القرآن الکریم و شعبات استانی آن که در راستای امور مذکور انجام می شود.



همچنین حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء و حفظ اداره امور موقوفات و رقبات کشور شامل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمرانی، تعمیر و احیاء شناسایی، حفظ و اداره امور موقوفات رقبات و غیره، با رعایت صرفه و صلاح موقوفات، همچنین تهیه وسایل،‌امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استان ها، شهرستان ها و مرکز و وقف آنها باتولیت نماینده ولی فقیه می باشد و عواید حاصله در جهت مصارف تعیین شده و نیز تامین کسری های احتمالی بودجه سال 1389 سازمان هزینه می‌شود.



براساس این آیین نامه، مانده در آمد سازمان در پایان سال به در آمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد و سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه تعیین شده است.