ائتلاف جوانان انقلاب: تا برکناری مبارک به اعتراضات خود ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، "احمد شفیق" نخست وزیر مصر در ادامه تلاشهای رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک برای حفظ حکومت اعلام کرد که "وائل غنیم" فعال مصری را آزاد می کند.

با نزدیک شدن به ساعات بعد از ظهر جمعیت معترضین در میدان التحریر قاهره در حال افزایش است. حاضران در تظاهرات با سردادن شعارهایی همچنان خواهان کناره گیری حسنی مبارک از قدرت هستند.

همچنین خبرنگاران و روزنامه نگاران در قاهره علیه انجمن صنفی روزنامه نگاران تظاهرات برپا کردند. تظاهرات کنندگان رژیم این انجمن را به طرفداری از رژیم مبارک متهم کردند.

ائتلاف "جوانان انقلاب مصر" نیز اعلام کردند که جوانان مصری تا زمان کناره گیری مبارک از قدرت به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

این ائتلاف با اشاره به خواسته های خود اعلام کرد: در وهله نخست حسنی مبارک باید از قدرت کناره گیری کند و سپس پارلمان منحل شود و در نهایت پیش از پایان تحصن معترضین قانون اساسی اصلاح شود.

معترضین در میدان التحریر همچنین به طور نمادین "جسد احمد محمد" یکی از روزنامه نگارانی را که طی درگیری های اخیر توسط اوباش طرفدار مبارک کشته شد، تشییع کردند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد: مصری های مقیم شهر میلان ایتالیا با برپایی راهپیمایی حمایت خود را از قیام مردمی مصر اعلام کردند. معترضین با حمل پلاکاردهایی و سردادن شعارهایی اعلام کردند که حسنی مبارک باید از حکومت کناره گیری کند.