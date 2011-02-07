وزارت نیرو جلوی آلودگی سد البرز را بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در این نامه با تشریح اهداف ساخت سد البرز، خواستار مساعدت وزرات نیرو برای جلوگیری از آلودگی های ناشی ازفاضلاب های شهری وروستایی در سد البرز شد.

در این نامه که رونوشت آن برای وزیر نیرو نیز ارسال گردید آمده است: طرح سد البرز یکی از طرح های مهم آبی کشور است که با اهداف آبیاری 54 هزار هکتار اراضی دشت مازندران مربوط به شهرستانهای بابل، بابلسر، قائم شهر و تأمین بخشی از کمبود آب شرب شهرهای گروه الف مازندران بمیزان حدود ۳۳ میلیون متر مکعب در سال (شهرهای بابل، امیرکلا، بابلسر، فریدونکنار و شهرکهای ساحلی و روستاهای محدوده) تولید جریان برق بمیزان حدود ۱۰ مگاوات بر روی رودخانه بابلرود احداث شده است.

استاندار مازندران افزود: برای احداث سد البرز تاکنون هزار و 750 میلیارد ریال و برای اتمام کل طرح سد البرز، بالغ بر دو هزار میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

طاهایی ادامه داد: یکی از اهداف احداث سد، تأمین آب شرب بوده و برای جلوگیری از آلودگی های ناشی ازفاضلاب های شهری وروستایی محدوده طرح مکاتبات عدیده ای با آب و فاضلاب روستایی مازندران صورت گرفته که متأسفانه تاکنون تأمین اعتبار صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: خواهشمند است برای جلوگیری از آلودگی آب دریاچه سد و با عنایت به هزینه زیادی که برای آن صورت گرفته درحوزه های اعتباری برای جمع آوری فاضلاب روستاهای محدوده سد درنظر گرفته شود تا طرح جامع برای جمع آوری فاضلاب ارائه شود و انشاءالله آب شرب سالم برای بیش از 300 نفر فراهم آید.