ترویج فرهنگ وقف نیازمند انقلاب اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی بوشهری با تاکید بر اینکه اسلام دین تک بعدی نیست گفت : اسلام تنها دینی است که هم به بعد عبادی ، معنوی و عرفانی توجه دارد و هم به بعد اجتماعی زندگی.



وی افزود: گره گشایی از مشکل مسلمانان دیگر واینکه انسان از اموال خود بخشی را به دیگران اختصاص دهد به عنوان یکی ازارزش های اجتماعی و فرهنگی مطرح است که از آن به وقف تعبیر می شود.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در اسلام بعد از به قدرت رسیدن مسلمانان و توسعه مالی آنها، گرایش به وقف در میان آنها گسترش یافت و رونق گرفت. روایات موجود از ائمه اطهار نیز نشان دهنده اهمیت جایگاه وقف است .



وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) گفت: امام صادق می فرمایند بعد از مرگ پاداشی به انسان نمی رسد مگر به دلیل سه کار، اول صدقه ای که فرد در زمان حیات خود داده است که این صدقه جاریه همان وقف است ، دوم فرزند صالح و سوم سنت و روشی که انسان پایه گذاری کرده است و بعد از مگر او ادامه می یابد همچنین امام علی (ع) نیز وقف را وسیله ای برای ماندگاری مال و یاد انسان بعد از مرگ می دانستند و این سنت حسنه را عامل جاودانگی عنوان می کردند.



حجت الاسلام حسینی بوشهری اظهار کرد: در جامعه اسلامی که همه نسبت به هم مودت دارند لازم است که افرادی که تمکن مالی دارند بخش از امکانات خود را در جهت وقف برای احداث بیمارستان، مسجد و هر آنچه که مورد نیاز افراد جامعه است صرف کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه یاد آور شد: تبیین آموزه های دینی یک مسئله کلیدی است که رسالت آن بر دوش عالمان دینی قرار گرفته است. هر چه فرهنگ دینی بیشتر برای مردم تبیین شود گرایش آحاد جامعه به مسئله وقف بیشتر می شود.



وی ادامه داد: مبلغان دینی باید در هفته وقف بخشی از فعالیت های خود را به ترویج این سنت حسنه اختصاص دهند که نتیجه آن گره گشایی از کار مردم و رسیدگی به وضع نیازمندان است. در صورت تحقق این مهم یک انقلاب اجتماعی در سایه اطلاع رسانی صحیح توسط نخبگان و مبلغان در جامعه شکل می گیرد.