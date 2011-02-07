به گزارش خبرگزاری مهر، این اداره کل به پاسداشت یاد و خاطره دهه شکوهمند فجر شب شعر "بهمن سرفصل روشنایی" را با حضور تعدادی از شاعران، مسئولان و جمعی از اعضای کانونهای ادبی کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور برگزار می‌کند.

حدود 300 کانون ادبی در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مسغول فعالیت هستند.

از جمله شاعرانی که در این مراسم به شعرخوانی خواهند پرداخت، کامران شرفشاهی، کریم رجب‌زاده، ضیاءالدین خالقی، رضا عبداللهی و یزدان سلحشور هستند.

اجرای موسیقی سنتی نیز از جمله بخشهای دیگر این مراسم است.

شب شعر "بهمن سرفصل روشنایی" چهارشنبه 20 بهمن ماه از ساعت 15:30 تا 17:30 در محل برگزاری سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار می‌شود.

