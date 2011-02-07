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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

ساکاشویلی از امکان افزایش نظامیان گرجی در افغانستان خبر داد

ساکاشویلی از امکان افزایش نظامیان گرجی در افغانستان خبر داد

رئیس جمهوری گرجستان در سخنانی در نشست امنیتی مونیخ از توان کشورش برای افزایش نیرو های این کشور در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی از مونیخ، میخائیل ساکاشویلی روز یکشنبه طی سخنانی در کنفرانس مونیخ گفت : ما تقریباً هزار نظامی خود را به افغانستان اعزام کرده ایم و آماده ایم نیروهای خود را افزایش دهیم".
 
وی افزود: من تصور می کنم که این کار می تواند به امر برقراری دموکراسی و صلح در افغانستان کمک کند.
 
ساکاشویلی تعداد نیروهای حافظ صلح گرجستان در افغانستان را 925 نفر اعلام کرد که 750 نفر (از اواخر سال 2010) در ترکیب نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند و 175 نفر دیگر تحت فرماندهی نیروهای فرانسوی در کابل از سال 2009 فعالیت می کنند.
 
درخواست و اعلام آمادگی برای افزایش نیروهایی گرجستان در افغانستان در حالی است که در سپتامبر سال گذشته 5 نظامی گرجستان جان باختند و یک نظامی دیگر آن کشور زخمی شد.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تلاشهای ساکاشویلی برای کمک به نظامیان غربی در افغانستان تشکر کرده است.
 

 
کد مطلب 1248177

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