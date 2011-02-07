جذب 25 میلیون گردشگر در مالزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار، ان‌جی ین ین گفت: برای رسیدن به هدف جذب 25 میلیون گردشگر این وزارتخانه تصمیم دارد تا با طرحهای جدید تلاش‌ خود را جهت ترغیب و تشویق گردشگران ادامه دهد.

وی افزود: بخشی از این تلاشها شامل مذاکره با خطوط هوایی داخلی و خارجی برای برقراری پروازهای مستقیم بیشتر به شهرهای مهم مالزی است.

وزیر گردشگری مالزی ضمن اولویت دادن به پروازهای مستقیم به کوالالامپور، پیننگ، ملاکا و کوتاکینا بالو در جزیره صباح، گفت که این امر برای ما مهم است و می‌تواند به افزایش شمار گردشگران کمک شایانی کند.

وی ضمن ابراز امیدواری از افزایش مدت اقامت گردشگران در این کشور افزود: مالزی قصد دارد تا گردشگران بیشتری از کشورهای روسیه، هند، چین، استرالیا، نیوزیلند، انگلیس، بلژیک، هلند و خاورمیانه جذب کند.

دکتر ین ین با اشاره به درآمد 55 میلیارد رینگیتی سال گذشته مالزی گفت: انتظار دارد در سال جاری این مبلغ به 60 میلیارد رینگت افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به بحرانهای اخیر در کشور مصر گفت که این اتفاق بر صنعت جهانگردی مالزی بی‌تاثیر است.

