عمر البشیر استقلال جنوب سودان را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که نتیجه نهایی همه پرسی سودان به طور رسمی اعلام نشده "عمر البشیر" رئیس جمهوری این کشور وجود همسایه ای جدید در بخش جنوبی را به رسمیت شناخت.

این در حالی است که طبق برآوردها بیش از 90 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی اخیر در جنوب سودان، به جدایی این بخش از کشور آفریقایی سودان رای داده اند.

البشیر امروز در خارطوم گفت : ما امروز در برابر تمام جهان اعلام می کنیم که به نتایج همه پرسی احترام گذاشته و آن را می پذیریم.

به گفته وی، اکنون که جنوب جدایی را انتخاب کرده، خارطوم نیز این رای را می پذیرد و در عین حال به روابط دوستانه و همکاری با این همسایه خود ادامه می دهد.