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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

آئین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های دامپروری تصویب شد

آئین نامه ایمنی در کارگاه های دامپروری با بهره گیری از استانداردها و منابع معتبر خارجی و داخلی؛ توسط شورای عالی حفاظت فنی تصو یب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی، آیین نامه ایمنی در کارگاه های دامپروری از سوی کارشناسان، استادان و بهره گیری از استانداردها و منابع معتبر خارجی و داخلی تصو یب شد.

معاون روابط کار، در این زمینه گفت: آیین نامه یاد شده با هدف ایمن سازی محیط های بنگاه ها و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای شاغلان و همه کسانی که در کارگاه های مشمول این آیین نامه حضور می یابند تدوین شده است.

نظری جلالی افزود: این آیین نامه دارای 4 فصل و 5 بخش است که با تصویب نهایی از سوی وزیر کار و اجرایی شدن آن گام دیگری برای کاهش حوادث ناشی از کار در کارگاه ها و نیز صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور برداشته می شود.

کد مطلب 1248183

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