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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

جهانبخش:

دانش آموزان بوشهری شعار همفکری و همدلی را سرلوحه خود قرار دهند

دانش آموزان بوشهری شعار همفکری و همدلی را سرلوحه خود قرار دهند

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: دانش آموزان ایران به ویژه دانش آموزان استان بوشهر به عنوان امیدهای انقلاب باید شعار همفکری و همدلی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهانبخش بعد از ظهر دوشنبه در همایش بزرگ تشکلهای دانش آموزی استان بوشهر اظهار داشت: باتوجه به اینکه استان بوشهر نماد توسعه و پیشرفت در عرصه ملی و فراملی است باید دانش آموزان با همت مضاعف خود را به قله های رفیع علم و دانش برسانند.

وی اضافه کرد: امروز دانش آموزان آینده سازان ایران اسلامی، امید امام راحل و آمال رهبر معظم انقلاب، شهیدان و خانواده های خود هستند.

استاندار بوشهر گفت: انقلاب اسلامی و اهداف و آرمانهای آن امروز به دیگر کشورها صادر شده که نمود آن در تونس، مصر و یمن ظهور پیدا کرده و کاخ ظالمان را به لرزه درآورده است.

وی با اشاره به سرمایه گذاریهای انجام شده در عسلویه گفت: تاکنون 70 هزار میلیارد تومان در این منطقه سرمایه گذاری شده و در برنامه پنجم توسعه هم صد هزار میلیارد تومان دیگر سرمایه گذاری می شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل خبرگزاری پانا هم با مهم دانستن نقش دانش آموزان در انقلاب اسلامی گفت: در دهه مبارک فجر دانش آموزان با حماسه ها و رشادتهای دانش آموزان در دوران انقلاب اسلامی آشنا می شوند.

ارشاد استعدادی، بصیرت افزایی ولایت مداری و آشنایی با آرمان های انقلاب اسلامی را از مهمترین سیاست های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد.

رئیس سازمان دانش آموزی استان بوشهر نیز گفت: دانش آموزان امروز در همه عرصه های علمی سیاسی اجتماعی و فرهنگی در راه دفاع از آرمانهای شهدا ایستاده اند.

خدام اضافه کرد: اکنون از 50 هزار نفر عضو تشکلهای دانش آموزی ده هزار و 800 نفر عضو فرزانگان و پیشتازان هستند.

کد مطلب 1248188

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