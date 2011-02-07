دانش آموزان بوشهری شعار همفکری و همدلی را سرلوحه خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهانبخش بعد از ظهر دوشنبه در همایش بزرگ تشکلهای دانش آموزی استان بوشهر اظهار داشت: باتوجه به اینکه استان بوشهر نماد توسعه و پیشرفت در عرصه ملی و فراملی است باید دانش آموزان با همت مضاعف خود را به قله های رفیع علم و دانش برسانند .

وی اضافه کرد: امروز دانش آموزان آینده سازان ایران اسلامی، امید امام راحل و آمال رهبر معظم انقلاب، شهیدان و خانواده های خود هستند .

استاندار بوشهر گفت: انقلاب اسلامی و اهداف و آرمانهای آن امروز به دیگر کشورها صادر شده که نمود آن در تونس، مصر و یمن ظهور پیدا کرده و کاخ ظالمان را به لرزه درآورده است .

وی با اشاره به سرمایه گذاریهای انجام شده در عسلویه گفت: تاکنون 70 هزار میلیارد تومان در این منطقه سرمایه گذاری شده و در برنامه پنجم توسعه هم صد هزار میلیارد تومان دیگر سرمایه گذاری می شود .

مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل خبرگزاری پانا هم با مهم دانستن نقش دانش آموزان در انقلاب اسلامی گفت: در دهه مبارک فجر دانش آموزان با حماسه ها و رشادتهای دانش آموزان در دوران انقلاب اسلامی آشنا می شوند .

ارشاد استعدادی، بصیرت افزایی ولایت مداری و آشنایی با آرمان های انقلاب اسلامی را از مهمترین سیاست های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد .

رئیس سازمان دانش آموزی استان بوشهر نیز گفت: دانش آموزان امروز در همه عرصه های علمی سیاسی اجتماعی و فرهنگی در راه دفاع از آرمانهای شهدا ایستاده اند .