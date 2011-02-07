"تیاگو موتا"ی برزیلی به تیم ملی ایتالیا دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موتا در رقابت های جام طلایی کونکاکاف در سال 2003 با تیم زیر 23 سال برزیل به میدان رفت اما در حال حاضر گذرنامه ایتالیایی دارد.

بر پایه گزارش ساکرنت، ایتالیایی ها معتقدند حضور موتا در آن دیدارها نمی تواند مانعی بر سر راه حضور این بازیکن در تیم ملی باشد با این حال در انتظارند تا فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، در این خصوص رای خود را اعلام کند.

ماسیمو موراتی، رئیس باشگاه اینتر، در این خصوص گفت: شنیدن خبر دعوت موتا به تیم ملی بسیار خوشحال کننده است و من اعتقاد دارم این بازیکن واقعا می تواند برای فوتبال ایتالیا مفید باشد.