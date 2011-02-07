کوهستان را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت تله کابین توچال با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: اکثرقریب به اتفاق حوادث رخ داده در کوه ناشی از بی احتیاطی و عدم توجه به نکات ایمنی است. از همین رو، به تمامی کوهپیمایان و کوهنوردان و دوستداران طبیعت توصیه می شود به نکات ضروری در این خصوص توجه کنند.

همراه داشتن البسه و کفش مناسب فصل، پرهیز از صعودهای انفرادی و اطلاع یافتن از وضعیت هوا و مسیرهای کوهستانی قبل از حرکت، خودداری از رفتن به ارتفاعات تا 72 ساعت پس از بارش برف و توجه به علائم هشداردهنده در طول مسیر، از جمله این توصیه ها عنوان شده است.

همراهی با گروه و افراد مجرب جهت صعود به ارتفاعات و اقدام برای برگشت حداکثر تا ساعت 14، همچنین قبل از حرکت، نزدیکان و خانواده خود را از تصمیم خود با خبرکنید و شماره تماس ارگانهای امدادرسان منطقه (اورژانس، هلال احمر، نیروی انتظامی) را همراه داشته باشید.

از سوی دیگر یکی دیگر از راههای کاهش ریسک خطرات ناشی از کوهپیمایی فراگیری آموزشهای کوهنوردی توسط مراجع ذیصلاح (هیئتهای کوهنوردی و باشگاهها) است.

توصیه می شود وسایل ضروری برای حضور در کوهستان را همراه داشته باشید، وسایلی مانند مواد غذایی کافی و وعده غذایــی اضافه، تجهیــزات روشنـایی، سـوت، قطب نما، نقشه منطقه ای کوهستان، کمکهای اولیه،کارت شناسایی و گوشی همراه در کنار استفاده از لباسهایی مناسب با رنگهای واضح (قرمز، زرد و فسفری) را فراموش نکنید.

و بالاخره اینکه کوهستان زیباست اگر شیوه تعامل با آن را بیاموزیم و به کارببریم.