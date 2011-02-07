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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

پروژه اتصال پالایشگاه گاز سرخس به برق سراسری به بهره برداری رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: پروژه اتصال پالایشگاه گاز سرخس به برق سراسری با شش میلیارد تومان اعتبار و چند پروژه فرهنگی اجتماعی با مجموع اعتباری معادل 10 میلیارد تومان در سرخس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس در مراسم افتتاح این پروژه که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استانداری خراسان رضوی نیز حضور داشت، فرماندار سرخس گفت: حجم اعتباری پروژه های امسال شهرستان سرخس در دهه فجر 45 میلیارد تومان است.

علیرضا بوستانی با اشاره به محورهای توسعه شهرستان سرخس تصریح کرد: جاذبه های گردشگری، توریسم درمانی، استقرار صنایع متناسب با ظرفیتهای منطقه، استفاده از نعمت آب سد دوستی و اصلاح الگوی کشت از جمله مهمترین این محورها است.

فرماندار سرخس همچنین خواستار توجه بیشتر برای اجرای هرچه سریعتر طرح جامع بابا لقمان و اصلاح مبلمان شهری سرخس شد.

کد مطلب 1248195

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