پروژه اتصال پالایشگاه گاز سرخس به برق سراسری به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس در مراسم افتتاح این پروژه که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استانداری خراسان رضوی نیز حضور داشت، فرماندار سرخس گفت: حجم اعتباری پروژه های امسال شهرستان سرخس در دهه فجر 45 میلیارد تومان است.

علیرضا بوستانی با اشاره به محورهای توسعه شهرستان سرخس تصریح کرد: جاذبه های گردشگری، توریسم درمانی، استقرار صنایع متناسب با ظرفیتهای منطقه، استفاده از نعمت آب سد دوستی و اصلاح الگوی کشت از جمله مهمترین این محورها است.

فرماندار سرخس همچنین خواستار توجه بیشتر برای اجرای هرچه سریعتر طرح جامع بابا لقمان و اصلاح مبلمان شهری سرخس شد.