40 عضو طالبان تسلیم نیروهای دولتی افغانستان شدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از ولایت هرات، این افراد با همکاری بزرگان منطقه تسلیم نیروهای دولتی منطقه شده اند.
عبدالباقی نورستانی فرمانده پولیس ولایت غور گفت : این افراد با بیش از بیست قبضه اسلحه و مقداری زیادی مهمات به طرح صلح پیوسته اند.
وی افزود: چند نفر از سران طالبان نیز در میان این گروه چهل نفری هستند که نقش مهمی در نا امنی های اخیر در آن مناطق داشتند.
بنا به اظهارات این مقام امنیتی در صورتی که دولت افغانستان به تعهدات خود در زمینه ایجاد اشتغال برای این افراد عمل کند شمار زیاد ازافراد طالبان سلاح خود را برزمین خواهند گذاشت.
ولایت غور یکی از ولایتهای مرکزی و نسبتا امن در افغانستان است که کمتر شاهد درگیری های نیروهی خارجی و افغان با مخالفین مسلح بوده است .
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