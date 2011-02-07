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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۷

نمایشگاه "بازتاب خیال" در نگارخانه مژده

نمایشگاه "بازتاب خیال" در نگارخانه مژده

نمایشگاه عکس محمدرضا سبکترین با عنوان "بازتاب خیال" در نگارخانه مژده افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سبکترین متولد 1359 است و این دومین نمایشگاه انفرادی وی محسوب می‌شود. نمایشگاه قبلی وی تیرماه 89 در فرهنگسرای ارسباران برگزار شده است.

این نمایشگاه شامل 20 اثر سیاه سفید و رنگی در ابعاد متفاوت 75×50، 60×40، 45×30 و 50×50 است. از نظر این هنرمند عنوان "بازتاب خیال" به حس نوستالژیک وی در این عکس‌ها و دریچه دیدش به اطراف مربوط می‌شود. این نمایشگاه به شکلی ادامه نمایشگاه قبلی‌اش با عنوان "ریتم و بافت" مربوط می‌شود که از مشخصات بارز این عکس‌ها وجود ریتم است.

این عکس‌ها از محیط پیرامون، مناظر، طبیعت و اشیای اطراف هنرمند گرفته شده که عکاسی از این اشیا از زاویه دید وی صورت گرفته است. وی دوست دارد هر کس برداشت خود را از این آثار داشته باشد و تصمیم گیری در مورد عکس‌ها را به عهده مخاطب می گذارد.

این نمایشگاه از 22 تا 26 بهمن در نگارخانه مژده واقع در سعادت آباد، علامه شمالی، خیابان 18 شرقی، شماره 27 واحد یک برگزار می‌شود.

کد مطلب 1248197

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