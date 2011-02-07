برگزیدگان جشنواره امتنان در کردستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر دوشنبه در ادامه برنامه های گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر در استان کردستان، افراد برتر جشنواره امتنان که ویژه کارگران، واحدهای تولیدی و کارگروه های نمونه استان برگزار شده بود، معرفی و با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از آنها تجلیل شد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: فراخوان شرکت در این جشنواره از سه ماه قبل در سراسر استان توزیع و خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از سوی کارگران و واحدهای تولیدی کردستان مواجه و میزان شرکت کنندگان در آن نیز رضایت بخش بود.

رامین اسدی بیان داشت: در مجموع سه بخش بیش از 420 نفر برای حضور در جشنواره امتنان ثبت نام کرده بودند که به ترتیب بیش از 300 نفر در بخش کارگران و کارگروه های نمونه و 100 واحد تولیدی و صنعتی هم برای رقابت در این بخش اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به انجام ارزیابی های مختلف و با بررسی طرح ها و ایده های ارائه شده از سوی افراد متقاضی حضور در جشنواره امتنان، گفت: در بخش واحدهای نمونه تولیدی و صنعتی، شرکت تولیدی خورشید زریوار و شرکت کاشی کسری به عنوان برتر انتخاب و در بخش کارگروه ها نیز حسن مسگری از شرکت بانی پلاست غرب، شاهو مردوخ پور از شرکت ماشین سازی غرب تکنیک و آکوکشاورزی از شرکت کنترل گستر کهربا حائز رتبه برتر و به عنوان نمونه انتخاب شدند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان خاطرنشان کرد: در بخش کارگران نمونه و از میان 300 متقاضی شهریار دهقانی، شورش خاطری و ابراهیم شهبازپور به عنوان افراد برتر انتخاب شدند که علاوه بر تجلیل از آنها، هشت برگزیده در سه بخش به عنوان نمایندگان استان جهت حضور در جشنواره کشوری معرفی خواهند شد.